Давид Черный: философия среднего пальца на улицах Праги

Имя Давид Черный пожалуй известно каждому, кто хоть раз бывал в Праге. Его скульптуры можно найти чуть ли не в каждом районе города. И каждая из них неповторима своей оригинальностью, способом изготовления и смыслом. Большая часть, разумеется, критикует или же высмеивает общество или политиков. Без сомнения, Давид Черный — самый провокационный скульптор современной Чехии.

Фото: www.blacknarch.cz

Жизненная философия Давида Черного проста: гигантский средний палец – общественному мнению, скучным стереотипам и Милошу Земану в отдельности. При этом он не считает себя ни диссидентом, ни политическим активистом. Но без сомнения является одним из самых известных скульпторов современной Чехии.

Родился Давид в Праге 15 декабря 1967 года. Еще в школьном возрасте получал двойки за поведение, и, если верить некоторым чешским СМИ, довел двух учителей до дверей психиатрической клиники. Окончил он местный университет прикладных искусств (нынешнее название — UMPRUM). Стал лауреатом премии Йиндржиха Халупецкого (Jindřich Chalupecký), получил грант фонда Поллока и Краснеровой (Nadace Pollocka a Krasnerové), а также выиграл премии биеннале в Кортрейке (Courtray Design Biennale).

фото: Tomáš Tesař

Давид Черный известен в основном своими скульптурами, которые кроме Чехии представлены также и за рубежом. Кроме того, вместе с архитектором Томашем Чисаржем (Tomáš Císař) он руководит архитектурной студией Black n' Arch. А вместе с музыкантом Дэвидом Коллером (David Koller) и режиссером Алисой Неллис (Alicí Nellis) он инициировал строительство культурного центра MeetFactory в Праге, который был открыт в 2007 году и стал важным культурным местом города.

У него было множество выставок как в Чешской Республике, так и в других странах мира. Он также снялся в нескольких художественных фильмах и неоднократно принимал участие в театральных постановках. В книжных магазинах вы можете найти и монографии о Давиде, последняя вышла в честь его 50-летия в 2017 году.

Что касается личной жизни, то долгое время Давид Черный был свободным мужчиной, не желавшим создавать семью и иметь детей. Делал весьма странные вещи, к примеру, в 2013 году он послал презерватив со своей спермой на благотворительный аукцион. Но время идет, взгляды меняются и не так давно он женился на молодой девушке, а в 2021 году у них родилась дочь Электра.

Фото: instagram.com

Кстати, Давид Черный не только делает скандальные скульптуры, но и сам порой может высказаться так, что потом приходится платить компенсации в качестве извинений.

Впервые о Давиде Черном заговорили на всю страну в апреле 1991 года. Тогда он вместе со своими единомышленниками покрасил в розовый цвет танк, установленный в парке Смихова в память о советских танкистах. Вандалов арестовали, а танк перекрасили. Но история на этом не закончилась. 15 чешских парламентариев, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, повторно покрасили танк в розовый цвет. После чего Давида Черного отпустили на свободу. Правда, памятник впоследствии переместили. Сейчас он хранится в военном музее за пределами города.

Фото: wikipedia.org

Давид Черный за всю свою жизнь придумал и реализовал несчетное количество различных скульптур, статуй и проектов. Как в Чехии, так и заграницей. В данном материале мы расскажем лишь о некоторых из них. Но, безусловно, не обойдем стороной все те самые известные и интересные.

Большой средний палец, направленный на Пражский Град

В 2013 году накануне парламентских выборов в Праге прямо на реке Влтаве появился десятиметровый фиолетовый объект в форме руки сжатой в кулак с вытянутым средним пальцем, направленным в сторону Пражского града, где находится резиденция президента Чехии. Тем самым Давид Черный выразил свое отношение к актуальной политической ситуации в Чехии, непосредственно к Милошу Земану.

Quo vadis (Куда идешь)

Фото: Národní galerie Praha

В 1990 году на Староместской площади появилась другая политическая скульптура Давида Черного Quo vadis: автомобиль Trabant с ногами, как у человека. В эту скульптуру заложена политическая метафора. До падения Берлинской стены в 1989 году немцы из Восточной Германии приезжали в Прагу на своих машинах, чтобы просить политического убежища. Около полутора тысячи «трабантов» были брошены прямо у дверей посольства ФРГ (с доверенностью и ключами). Соответственно, около полутора тысяч чехов стали счастливыми обладателями этих немецких малолитражек.

Где найти: на территории посольства Германии, но можно увидеть из дворика Vlašská 19, Praha 1

Святой Вацлав, сидящий на перевернутом коне

Эта скульптура — очередной иронический упрек в сторону чешского правительства. Она появилась в 1999 году как пародия на знаменитый памятник князю на Вацлавской площади. Данной скульптурой автор выразил свое недовольство текущей политической ситуацией, когда в результате провальных действий правительства идеология коммунистов вновь обрела популярность. Изначально перевернутый конь с Вацлавом разместили прямо на Вацлавской площади напротив оригинальной скульптуры. Сегодня композиция находится в пассаже Lucerna на Водичковой улице.

Где найти: Пассаж Lucerna Vodičkova 36, Praha 1

Голова Кафки

Высота движущейся статуи составляет 10,6 метра. Она состоит из 42 вращающихся панелей из нержавеющей стали, вращающихся независимо друг от друга. Ее общий вес составляет 39 тонн. Внутри находится 21 двигательный модуль и 1 километр кабелей. Стоила скульптура 30 миллионов крон. Это настоящее кинетическое искусство. Интересный факт, что для строительства модель скульптуры была нарисована на 2039 технических чертежах. Кафка Давида Черного в Праге появился в 2014 году.

Где найти: Quadrio, Spálená 2121/22, Praha 1 - Nové Město

Младенцы

В 1994 году, будучи в Нью-Йорке, Давид Черный придумал для музея современного искусства в Чикаго необычную инсталляцию из 3,5-метровых черных младенцев. Но задумка скульптора оказалась не по карману руководству музея, и рождение железных малышей пришлось отложить до лучших времен. Лишь в 2000 году, когда Прага была объявлена культурной столицей Европы и власти пражского района Жижков попросили Черного смастерить что-нибудь этакое, почти забытый проект вернули к жизни. Так на Жижковской телебашне появились десять безликих «негритят», вес каждого из которых составляет 100 килограммов. Изначально планировалось, что младенцы на башне будут размещены лишь на время, но остались навсегда. Кстати, трое таких же младенцев можно найти и на полуострове Кампа.

Где найти: Mahlerovy sady 2699/1, Praha 3 + полуостров Кампа

Писающие мужчины

Эта скульптура находится в историческом центре Праги. Две бронзовые фигуры писают в небольшой водоем, напоминающий по своим очертаниям территорию Чехии. Фигуры интересны не только обнаженными гениталиями, на которые заглядываются туристы, но и технической начинкой: они способны писАть на воде и рассказы Франца Кафки, и истории Карла Чапка. Чтобы это произошло, на специальный номер нужно отправить сообщение.

Где найти: Cihelná 2b, Praha 1

Висящий Фрейд

Воздушное па в сторону психоанализа и научной интеллигенции как класса скульптор сделал в своей работе «Висящий человек», или «Подвешенный человек». Обошлось без мыла и веревки: Фрейд держится рукой за балку без петли на шее. Иногда эту скульптуру читают как упрек интеллигенции, оторванной от простого народа. Представители бывшего Восточного блока решили, что висельник не кто иной, как Владимир Ленин. Но по задумке Давида Черного жертвой иронии стал Зигмунд Фрейд, который, кстати, имеет чешские корни (психоаналитик родился в Моравии, которая в прошлом принадлежала Австрии). Впервые Фрейд-висельник появился на свет в 1996 году и уже успел побывать в Национальном театре Лондона, Чешском культурном центре в Берлине и Музее современного искусства в Стокгольме. Пражская полиция настоятельно просит: если вы окажетесь на Гусовой улице, где висит бедолага, не звоните служителям закона с криками о помощи. Им уже давно не смешно.

Где найти: Husova 351/1, Praha 1

Отжимающийся автобус

Фото: commons.wikimedia.org

В преддверии Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году Давид Черный «заставил» отжиматься традиционный лондонский автобус весом в шесть тонн! Для создания очередного технического шедевра он использовал автобус 1957 года, купленный в Голландии. Скульптура сначала появилась на севере Лондона рядом с домом, где останавливались чешские спортсмены, далее по маршруту была Староместcкая площадь и конечным пунктом назначения стал более отдаленный район Праги Chodov.

Где найти: Klíčova 2, Chodov, Praha 4

In Utero

Фото: galerie.golfhostivar.cz

В 2009 году на свет появилось новое творение Давида Черного — 6-метровая статуя беременной женщины, стоящая на коленях. Кстати, любой желающий может осмотреть ее изнутри. Работа выполнена из нержавеющей стали и поэтому отражает окружающее пространство. В 2013 году скульптура была недолго размещена в центре города, но из-за недовольства департамента охраны памятников, женщину переместили.

Где найти: Galerie Golf Hostivař, U Golfu 565, Praha 10

Автомобили-мясо в Meet Factory

Фото: david-cerny-tour.com

Автомобили, изображенные в виде говядины, висящей на гвозде, представляют собой объект благочестивого почитания. Для разных людей это могут быть разные объекты, для кого-то — говядина, а для кого-то — автомобили. Эта скульптура протест Черного против «автоцивилизации». Красные автомобили висят на здании культурного центра MeetFactory. Именно за них Давид Черный получил ту самую премию Йиндржиха Халупецкого.

Где найти: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

Cyberdog

Фото: david-cerny-tour.com

Cyberdog — это проект, основанный на идее прогресса 21-го века. Форма двухэтажного объекта напоминает голову и тело собаки с элементами космического корабля. Внутри находится бар. Заказать напитки и закуски можно у робота, который вам впоследствии и доставит сам заказ. Также в Cyberdog проходят различные мероприятия, посвященные новым открытиям из области науки и техники. Само строительство проекта длилось около полугода, для посетителей проект был открыт в 2018 году. Общий объем инвестиций превысил 23 млн чешских крон. Это первый роботизированный винный бар такого рода в Европе. Давид Черный работал над этим проектом со своей архитектурной студией Black'n'Arch.

Где найти: Seydlerova ulice, Praha 5 – Stodůlky

Trifot

Фото: david-cerny-tour.com

12-метровая подвижная скульптура Trifot находится в районе Нове-Бутовице у выставочной галереи Czech Press Photo. На создание данной скульптуры автора вдохновил писатель Джон Уиндэм своими шагающими растениями из научно-фантастического романа «День триффидов». Существо Trifot представляет собой идущий фотоштатив с глазами, в которые встроены настоящие камеры. Глаза отслеживают прохожих и впоследствии транслируют изображения на расположенных рядом больших экранах. Давид Черный хотел еще раз обратить внимание общества на то, что за всеми нами следит «Большой брат».

Где найти: Seydlerova ulice, Praha 5 – Stodůlky

Подхалимство (Zadky)

Фото: david-cerny-tour.com

Данную работу можно найти во внутреннем дворе галереи Futura. На первый взгляд, вы увидите согнутые человеческие торсы, но если вы подниметесь по лестнице и посмотрите вовнутрь, то увидите видеозапись того, как президент Вацлав Клаус и бывший директор Национальной галереи Праги Милан Книжак кормят друг друга кашей. Несмотря на то, что эта работа была реакцией на текущую политическую ситуацию в 2003 году, она пережила свое время, и ее смысл может быть понятен даже тем посетителям, которые не знают контекста или людей, изображенных на видео. Высота скульптур составляет более 5 метров.

Где найти: galerie Futura, Holečkova 49, Praha 5

Эмбрион в сливной трубе

Фото: david-cerny-tour.com

Эта скульптура размещена на фасаде театра «На забрадли» (Na zábradlí). Сделал ее Давид к 50-летию театра в 2008 году. Эмбрион светиться в вечернее и ночное время.

Где найти: Anenské náměstí, Praha 1

Мемориальная доска Вацлава Гавла

Фото: david-cerny-tour.com

Еще одна скульптура Давида была размещена на фасаде театра «На забрадли» в 2012 году. И представляет собой памятник президенту Вацлаву Гавлу. Место выбрано не случайно, именно в этом театре Вацлав Гавел работал в качестве актера и драматурга с 1960 по 1968 год. На мемориальной доске изображена пепельница, два стакана и карандаш, конец которого вместо ластика украшен миниатюрным бюстом Гавла. Давид Черный спроектировал бронзовую доску бесплатно. А производство финансировалось за счет благотворителей.

Где найти: Anenské nám. 209/5, 115 33 Staré Město

Speederman

Фото: david-cerny-tour.com

Статуя героя, застывшего в движении, изображает человеческую эволюцию, сверхчеловеческую скорость развития и ускоренный темп жизни, вызванный новыми технологиями. Линии, изображающие движение, сопровождаются световыми эффектами. Высота скульптуры составляет почти 4 метра, а вес — 600 килограммов. Скульптура Speederman появилась на мировой премьере фестиваля света в Амстердаме в 2014 году, а затем на фестивале Signal в Праге.

Где найти: Waltrovka – Walterovo náměstí, Praha 5

Pegas

Фото: david-cerny-tour.com

Кони совмещенные с двигателями появились в Праге в 2017 году. Они размещены в резиденции Вальтровка (Waltrovka) не случайно. Именно здесь в прошлом производились двигатели Walter Pegas. Двигатели в скульптурах полностью механические и заменяют переднюю часть туловища с головой лошади. Скульптуры впервые появились на выставке Malost в 1991 году как один из 343 экспонатов высотой 6 см. Только позже Давид Черный решил сделать масштабное воплощение скульптуры, и по счастливой случайности объединился с архитектором Якубом Циглером, который проектировал комплекс Вальтровка.

Где найти: Rezidence Waltrovka, Walterovo náměstí, Praha 5

Жук (Brouk)

Фото: david-cerny-tour.com

Движущаяся скульптура «Жук» высотой 17 метров и шириной 8 метров представляет собой автомобиль Porsche 911, насаженный на штырь, который должен напоминать жука из энтомологической коллекции. Скульптура была презентована 1 апреля 2020 года, инвестором выступила компания Passerinvest Group. Скульптура, по словам ее создателя, должна обратить внимание на то, что автомобили уж слишком интегрировались в нашу жизнь. Машина состоит из 11 подвижных сегментов, которые перемещаются с помощью гидравлики. Поверхность скульптуры сделана из розово-фиолетового ламината, а общий вес инсталляции составляет 10 тонн.

Где найти: Vyskočilova ulice, BB Centrum

Lilith

Фото: david-cerny-tour.com

Гигантская статуя обнаженной женщины была установлена на доме Fragment, которое построила группа Trigema, в октябре 2022 года. Высота статуи составляет 24 метра, весит она 35 тонн и регулярно поворачивает голову. По словам художника, скульптура должна символизировать женское равноправие и независимость. Уникальный с архитектурной точки зрения дом Fragment поддерживают еще две другие скульптуры Давида — нога и рука. Производство скульптур, включая их подготовку, заняло около двух лет.

Где найти: FRAGMENT, Sokolovská ulice, Praha 8

У Давида Черного есть и ряд нереализованных проектов, ознакомится с ними вы можете на его официальном сайте. В качестве примера приведем данную скульптуру, которая должна была быть размещена на здании Национального театра еще в 2002 году.

Фото: davidcerny.cz