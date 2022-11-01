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В Праге открылась выставка чешских Королевских регалий: люди стояли в очереди на Пражском Граде уже с шести утра

В Праге открылась выставка чешских Королевских регалий: люди стояли в очереди на Пражском Граде уже с шести утра

Партнер рубрики:
Kochy
17 января
12:06
292
​Большой интерес у общественности вызвала выставка чешских Королевских регалий, которая открылась сегодня, 17 января, в соборе Святого Вита на Пражском Граде. Первые посетители ждали возможности увидеть украшения и реликвии уже с 6 утра.

В Праге открылась выставка чешских Королевских регалий: люди стояли в очереди на Пражском Граде уже с шести утра

В центральной части главного нефа собора выставлены корона Святого Вацлава, королевский скипетр, королевское яблоко, кожаные футляры для них, подушечка под корону и золотой крест. Корона Святого Вацлава была изготовлена в 1346 году к коронации Карла IV в качестве короля Чехии. В отдельной витрине посетители также могут увидеть коронационную мантию. 

Первые посетители попали в собор Святого Вита вскоре после 09:00. Помимо стандартной проверки при входе на территорию Пражского Града, им пришлось пройти досмотр при входе в собор. Среди первых была семья с детьми из Праги. «Мой муж стоял в очереди перед замком примерно с 6 утра», — сказала одна из посетительниц телекомпании ČTK. Ей и ее детям очень понравилась выставка.

Сразу после этого прибыли два класса начальной школы на Высочанах. Учительнице пришлось стоять в очереди с 7 утра. «Я была с детьми на выставке драгоценностей пять лет назад, и они были в восторге», — рассказала она. Она добавила, что в те времена существовала система бронирования школ.

После 08:00 около 200 человек уже ждали в южных садах Пражского Града. Организаторы начали пускать их во двор собора примерно в 08:45. Люди, пришедшие после 8:00, простояли в очереди около полутора часов.

Выставка сопровождается значительными мерами безопасности. Два сотрудника охраны замка стоят возле витрины с драгоценностями, а другие стоят на страже вместе с солдатами и полицейскими вокруг храма.

Вход на выставку бесплатный, а приоритетный доступ предоставляется посетителям на инвалидных колясках с картой ZTP или ZTP/P. 

Чешские королевские регалии будут выставлены с 17 по 21 января 2023 года. Посетители смогут увидеть их в трансепте собора Святого Вита. Последний раз они были выставлены на том же месте в 1955 году. В это же время в часовне Святого Вацлава в соборе будут выставлены мощи одноименного святого.

Чешские королевские регалии — атрибуты правления и власти чешских королей. Последний раз увидеть драгоценности можно было пять лет назад, в январе 2018 года, когда они демонстрировались во Владиславском зале Пражского Града в честь 100-летия со дня основания Чехословакии и 25-летия со дня основания Чешской Республики.

Источник: ceskenoviny.cz

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