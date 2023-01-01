Куда пойти с 4 по 10 февраля: концерты Монеточки, Кейко Мацуи и другие мероприятия в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

СТЕПАН ГИГА С КОНЦЕРТАМИ В БРНО И ПРАГЕ

Когда: 4 февраля в Брно, 5 февраля в Праге

Только лучшее — золотые хиты! Уникальная возможность вместе спеть песни, на которых выросло не одно поколение: «Цей сон», «Яворина», «Золото Карпать» и десятки других любимых песен

Стоимость: От 700 крон

⇒Подробнее Прага

⇒Подробнее Брно

ЯПОНСКАЯ ПИАНИСТКА И КОМПОЗИТОР КЕЙКО МАЦУИ ДАСТ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ

Когда: 7 февраля

Талантливая пианистка создает уникальные шедевры, которые известны и популярны во всем мире. Ее творчество никого не оставляет равнодушным. Она является смелым экспериментатором, играя как со стилями и их смешением, так и со звучанием.

Стоимость: От 860 крон

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МОНЕТОЧКА В ПРАГЕ

Когда: 9 февраля

Российская певица, музыкант, композитор и автор песен, выступит в пражском клубе Palác Akropolis в рамках европейского тура и исполнит как уже полюбившиеся, а также новые песни.

Стоимость: от 49 евро

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LUMINA PARK В ПРАГЕ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗ СКАЗКИ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Когда: сейчас и до 15 февраля

На Джбанском водохранилище в Праге вас ждет захватывающее приключение для маленьких и взрослых. Lumina Park, стилизированный под сказку «Алиса в стране чудес», предлагает десятки объемных световых фигур, стилизированных под героев сказки и волшебный мир.

Стоимость: от 220 крон

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КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ В ГАВЛИЧКОВЫХ САДАХ

Когда: всю зиму — до 28 февраля

Каток на Гребовке открыт ежедневно с 9.00 до 20.00 (кроме 24 и 31 декабря, тогда часы работы с 9.00 до 16.00). Размер катка 30 x 16 метров.

Стоимость: 50 крон на весь день

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ЛЕДОВЫЙ КАТОК ПОД ЖИЖКОВСКОЙ БАШНЕЙ. РЯДОМ ПРОДАЮТ ГЛИНТВЕЙН И БОМБАРДИНО

Когда: до 1 марта

Прямо рядом с катком расположился ресторанчик Miminoo, где можно не только заказать согревающие напитки, но и перекусить.

Здесь также есть пункт проката коньков и терраса Miminoo со спорт-баром. Вас ждут качественный глинтвейн, блюда на гриле, настоящее итальянское бомбардино, первоклассное обслуживание и развлечения на коньках.

Стоимость: 130 за вход, 50 крон — прокат коньков

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— Играть в игры для изучения чешского языка

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