Куда пойти с 4 по 10 февраля: концерты Монеточки, Кейко Мацуи и другие мероприятия в Чехии

СТЕПАН ГИГА С КОНЦЕРТАМИ В БРНО И ПРАГЕ
Когда: 4 февраля в Брно, 5 февраля в Праге
Только лучшее — золотые хиты! Уникальная возможность вместе спеть песни, на которых выросло не одно поколение: «Цей сон», «Яворина», «Золото Карпать» и десятки других любимых песен
Стоимость: От 700 крон
ЯПОНСКАЯ ПИАНИСТКА И КОМПОЗИТОР КЕЙКО МАЦУИ ДАСТ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ
Когда: 7 февраля
Талантливая пианистка создает уникальные шедевры, которые известны и популярны во всем мире. Ее творчество никого не оставляет равнодушным. Она является смелым экспериментатором, играя как со стилями и их смешением, так и со звучанием.
Стоимость: От 860 крон
МОНЕТОЧКА В ПРАГЕ
Когда: 9 февраля
Российская певица, музыкант, композитор и автор песен, выступит в пражском клубе Palác Akropolis в рамках европейского тура и исполнит как уже полюбившиеся, а также новые песни.
Стоимость: от 49 евро
LUMINA PARK В ПРАГЕ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗ СКАЗКИ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Когда: сейчас и до 15 февраля
На Джбанском водохранилище в Праге вас ждет захватывающее приключение для маленьких и взрослых. Lumina Park, стилизированный под сказку «Алиса в стране чудес», предлагает десятки объемных световых фигур, стилизированных под героев сказки и волшебный мир.
Стоимость: от 220 крон
КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ В ГАВЛИЧКОВЫХ САДАХ
Когда: всю зиму — до 28 февраля
Каток на Гребовке открыт ежедневно с 9.00 до 20.00 (кроме 24 и 31 декабря, тогда часы работы с 9.00 до 16.00). Размер катка 30 x 16 метров.
Стоимость: 50 крон на весь день
ЛЕДОВЫЙ КАТОК ПОД ЖИЖКОВСКОЙ БАШНЕЙ. РЯДОМ ПРОДАЮТ ГЛИНТВЕЙН И БОМБАРДИНО
Когда: до 1 марта
Прямо рядом с катком расположился ресторанчик Miminoo, где можно не только заказать согревающие напитки, но и перекусить.
Здесь также есть пункт проката коньков и терраса Miminoo со спорт-баром. Вас ждут качественный глинтвейн, блюда на гриле, настоящее итальянское бомбардино, первоклассное обслуживание и развлечения на коньках.
Стоимость: 130 за вход, 50 крон — прокат коньков
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