Карты с воркаут-площадками по всей Чехии. Бесплатные занятия спортом



К примеру, где-то можно найти все для упражнений на баланс, где-то есть гимнастические канаты, а где-то — минимализм в чистом виде, зато можно качать пресс и тренироваться в подтягиваниях. На хороших площадках есть нескользящее покрытие. За ними, как правило, хорошо ухаживают, так как в Чехии действительно есть спрос на такой вид активности, а также дополняют необходимыми тренажерами. Оснащение отличается, поэтому лучше самому/самой изучить карту, найти ближайшие и исследовать их на предмет нужных составляющих.К примеру, где-то можно найти все для упражнений на баланс, где-то есть гимнастические канаты, а где-то — минимализм в чистом виде, зато можно качать пресс и тренироваться в подтягиваниях. На хороших площадках есть нескользящее покрытие.





Удобнее всего искать такие площадки по этой КАРТЕ

Примеры площадок можно найти и на Гугл-картах, если повнимательнее изучить окрестности. Например, такой воркаут может скрываться в ближайшем к вам парке или даже между соседними домами, мимо которых вы идете каждый день на работу:

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