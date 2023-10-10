Карты с воркаут-площадками по всей Чехии. Бесплатные занятия спортом
10 октября 2023
23:00
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Если вы думаете, что спорт — это дорого, то вы не обращали внимания на бесплатные воркаут-площадки, заниматься на которых может каждый. Неоспоримые преимущества таких площадок: они открыты круглогодично, в любое время суток и не требуют покупки ежемесячного абонемента как душные и тесные спортзалы. Узнайте из материала, где найти ближайшую к вам!
За ними, как правило, хорошо ухаживают, так как в Чехии действительно есть спрос на такой вид активности, а также дополняют необходимыми тренажерами. Оснащение отличается, поэтому лучше самому/самой изучить карту, найти ближайшие и исследовать их на предмет нужных составляющих.
К примеру, где-то можно найти все для упражнений на баланс, где-то есть гимнастические канаты, а где-то — минимализм в чистом виде, зато можно качать пресс и тренироваться в подтягиваниях. На хороших площадках есть нескользящее покрытие.
Удобнее всего искать такие площадки по этой КАРТЕ.
Примеры площадок можно найти и на Гугл-картах, если повнимательнее изучить окрестности. Например, такой воркаут может скрываться в ближайшем к вам парке или даже между соседними домами, мимо которых вы идете каждый день на работу:
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