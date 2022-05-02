Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Приключения — это не всегда история про путешествия в дальние края. Иногда сюрпризы и новые впечатления прячутся за углом, тем более если вы оказались в столице Чехии. Вместе с гидами компании MegaTour расскажем, какие экскурсии в Праге могут быть интересны не только туристам, но и местным жителям. А еще оставим пару рекомендаций и поможем спланировать экскурсии из Праги в любую точку Европы.

Говорят, что жители чешской столицы обходят главные достопримечательности стороной. Карлов Мост, Староместская площадь, Пражский Град — все это места, где слишком много туристов. Туда мы ведем всех гостей, которые приезжают на каникулы. Там мы гуляли почти каждый день первое время после переезда. По этому маршруту проходят все классические экскурсии в Праге. Кажется, нужны новые впечатления!

Интересный факт: ученые доказали связь между разнообразием жизни и ощущением счастья. Чем больше новых мест мы открываем, тем позитивнее воспринимаем окружающий мир.

В условиях пандемии наполнять свои будни впечатлениями было сложнее, но теперь, когда ограничения постепенно снимаются, ничто не мешает изучить, какие экскурсии по Европе из Праги бывают, и присоединиться к группе туристов, чтобы восстановить баланс положительных эмоций и подарить себе удивительные выходные.

Другой вариант — перевоплотиться в туриста в уже хорошо знакомом городе и открыть его с новой стороны. Вот несколько советов:

1.Составьте список мини-приключений на месяц. Поездка на озеро, поход в театр, пикник в парке на другом конце города или прогулка на кораблике — начните список с наших примеров и выпишите все, что придет в голову. Советуем пока забыть о тех местах, где вы чаще всего проводите свободное время, и о самых популярных достопримечательностях.

2.Откройте для себя фотографию. Новый инструмент поможет вам посмотреть на привычный мир под другим углом. Одно дело в очередной раз неспешно прогуливаться по Еврейскому кварталу в Праге и просто смотреть по сторонам, другое — вглядываться в детали, искать интересные кадры и узнавать новое.

3.Устройте себе гастрономические выходные. Да, мы в Праге, но здесь немало аутентичных мест, где можно попробовать французскую, итальянскую, азиатскую или даже непальскую кухню. Пусть завтрак, обед и ужин будут разными. Новые вкусы — это тоже приключения. Если чешская кухня входит в ваш личный топ, можно совместить прием пищи с яркими впечатлениями и снова (уверены, вы там были) заглянуть в средневековую корчму у Паука.

Вот видите, какой разной может быть Прага! Экскурсии — только один из вариантов досуга. Главное — выбраться из суеты будней и найти время исследовать город.

Экскурсии из Праги в другие европейские города

Для любителей дорожной романтики мы подготовили особые рекомендации — автобусные туры из Праги. Выбирайте вариант по душе и собирайте рюкзак!

Сказочный Ротенбург на Таубере. Здесь много достопримечательностей и инстаграмных видов, но почему-то этот город все еще не входит в топ самых популярных европейских локаций. Если хочется отправиться в настоящее путешествие во времени и ощутить себя ребенком, попавшим в сказку, — вам точно сюда. Исторический центр обнесен крепостными стенами, а через реку Таубер пролегает мост, которому почти 700 лет! Еще ничего не планировали на субботу? Автобусы из Праги выезжают в 7:00.

Зальцбург: в поисках Моцарта. Уверены, что пробовали настоящую конфету «Моцарт»? Mozartkugel, или «моцартовский шарик», это шоколадная конфета с фисташковым марципаном внутри, но не все знают, что придумал ее зальцбургский кондитер Паул Фюрст в 1890 году.

Тот самый «шарик» по уникальному рецепту до сих пор можно отведать в кондитерской Фюрста в Зальцбурге, хотя туда, конечно, нужно ехать не только за сладостями. Исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а еще именно в этом месте снимался фильм «Звуки музыки». Для вдохновения перед путешествием из Праги в Зальцбург советуем посмотреть!



Узнать Дрезден. Многие из нас ездили из Праги в Дрезден самостоятельно — в Галерею старых мастеров, на шопинг или просто выпить кофе в новой обстановке. Но много ли знаний мы увезли с собой? Кажется, этот город от нас так близко и так далеко одновременно. Предлагаем перейти от поверхностного знакомства к настоящей дружбе — и отправиться на экскурсию в Дрезден вместе с профессиональным гидом.

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