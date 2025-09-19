Тайна конверта: «последние слова» Масарика оказались старше на три года







Хайкова ознакомила правнука Масарика Томаша Котика с содержанием документа. По ее словам, президент в тот момент находился в плохом состоянии здоровья и считал, что умирает. В тексте он размышлял о своих похоронах и подчеркивал, что смерти бояться не стоит.

В записи Масарик отмечал: «Я болен, серьезно болен, это конец, но я не боюсь. Вы будете продолжать работу, знаете как, но будьте осторожны. Я совершенно неспособен». Он также высказывался критически о себе самом: «Был таким же глупым, как и другие. Если люди невежественны и глупы, ничего не поделать. Люди любят быть глупыми, но не облегчайте им это. Спорьте и спорьте с ними».







В документе упоминаются вопросы, связанные с немецким населением, а также слова о словацком политике Андрее Глинке, которого Масарик назвал «глупцом», вступившим в союз с мадьярами, но которому следует простить.







Историки считают текст подлинным, хотя его точная датировка не установлена.





