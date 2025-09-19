ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > КУЛЬТУРА

Тайна конверта: «последние слова» Масарика оказались старше на три года

Новости и статьи
19 сентября 2025
17:00
3371
В Ланском замке в пятницу утром состоялось публичное вскрытие конверта с записью слов первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. По первоначальным ожиданиям считалось, что эти слова его сын Ян зафиксировал у смертного одра в сентябре 1937 года. Однако при вскрытии историк из Института Масарика и архива Академии наук ЧР Дагмар Хайкова пришла к выводу, что речь идет о более ранней записи — вероятно, из лета 1934 года. Таким образом, это не последние слова президента, как предполагалось.
Хайкова ознакомила правнука Масарика Томаша Котика с содержанием документа. По ее словам, президент в тот момент находился в плохом состоянии здоровья и считал, что умирает. В тексте он размышлял о своих похоронах и подчеркивал, что смерти бояться не стоит.


В записи Масарик отмечал: «Я болен, серьезно болен, это конец, но я не боюсь. Вы будете продолжать работу, знаете как, но будьте осторожны. Я совершенно неспособен». Он также высказывался критически о себе самом: «Был таким же глупым, как и другие. Если люди невежественны и глупы, ничего не поделать. Люди любят быть глупыми, но не облегчайте им это. Спорьте и спорьте с ними».


В документе упоминаются вопросы, связанные с немецким населением, а также слова о словацком политике Андрее Глинке, которого Масарик назвал «глупцом», вступившим в союз с мадьярами, но которому следует простить.


Историки считают текст подлинным, хотя его точная датировка не установлена.


На событии присутствовали президент Чехии Петр Павел, представители семьи Масарика и приглашенные гости. Вскрытие конверта стало частью прямого часового эфира Чешского радио. Белый конверт размером примерно 16 × 23 см с несколькими печатями долгие десятилетия оставался загадкой. 
Т Г Масарик история культура политика Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
763
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРИ ДТП ОДИН ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ ВРЕЗАЛСЯ В ЗДАНИЕ. ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ
11:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
1409
ОБЩЕСТВО
МАНЕВРЫ НА D3 У ТАБОРА. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРИЛИ ПОЧТИ 1700 АВТОМОБИЛЕЙ, ЧЕТЫРЕ ВОДИТЕЛЯ ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
926
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 21 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ПАРАД ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАМВАЕВ
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
1897
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА В 2031 ГОДУ, ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
14:45
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2549
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ О РОССИЙСКИХ САМОЛЕТАХ В ЭСТОНИИ: «РОССИЯ БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ТАК, КАК МЫ ЕЙ ПОЗВОЛИМ»
13:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2531
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ТЕРЯЮТ ВЕРУ В ПЕНСИИ, НО НАДЕЮТСЯ НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ
22:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3902
ОБЩЕСТВО
МВД ЧЕХИИ СОЗВАЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ УКРАИНСКОГО МАЛЬЧИКА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
21:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2964
ОБЩЕСТВО
БУДУЩЕЕ МАГАЗИНОВ В МАЛЕНЬКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ: УТРОМ ПРОДАВЦЫ, ЗАТЕМ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ
19:30
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3890
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ С ВИНЬЕТКАМИ СНИМАЮТ С ЛЮДЕЙ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРОН
18:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2698
ЭКОНОМИКА
КЛИЕНТЫ ОБАНКРОТИВШИХСЯ БАНКОВ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ВКЛАДОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
13:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3747
ОБЩЕСТВО
СУД ПОСТАНОВИЛ УСЛОВНО ОСВОБОДИТЬ РАНЕЕ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ УБИЙЦУ
11:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2953
ОБЩЕСТВО
НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯ БОЛЬНИЦЫ МОТОЛ НА СУММУ 100 МЛН КРОН
19:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4054
ПОЛИТИКА
РАДЕК ВОНДРАЧЕК ХОТЕЛ ОТКРЫТЬ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
16:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4911
ЭКОНОМИКА
МОШЕННИЧЕСТВО С ГУМАНИТАРНЫМИ ПОСОБИЯМИ. УКРАИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ, НЕ ПРОЖИВАЯ В СТРАНЕ
16:15
18 СЕНТЯБРЯ 2025
3924
ОБЩЕСТВО
СЕРЬЕЗНОЕ ДТП С УЧАСТИЕМ АВТОБУСА В ЧЕХИИ, НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ