Стинг завершит фестиваль Metronome Prague в 2026 году

Новости и статьи
13 октября 2025
21:00
235
Британская рок-икона Стинг станет хедлайнером пражского фестиваля Metronome Prague в июне 2026 года. Его выступление в рамках мирового тура STING 3.0 станет кульминацией мероприятия в воскресенье, 21 июня. Накануне, в субботу, на сцену выйдет Ник Кейв со своей группой The Bad Seeds. Таким образом, организаторы объявили уже двух главных участников будущего фестиваля.
Музыкальный марафон
Фестиваль пройдет с 19 по 21 июня 2026 года и сменит локацию, переместившись с Выставиште на территорию летнего аэропорта в Летнянах. Cтинг выступит с небольшой, но виртуозной командой, в которую войдут его давний соратник, гитарист Доминик Миллер, и барабанщик Крис Маас. Поклонников ждут как легендарные хиты, так и новые аранжировки.

Билеты и детали
Продажа билетов стартует в ближайшее время. Цена трехдневного абонемента составит 3 690 крон, а разового входного билета — от 1 990 крон. По словам организаторов, несмотря на статус живой легенды, Стинг отличается отсутствием звездных замашек и перед концертами предпочитает пить имбирный чай и заниматься йогой. 


Подробности
музыка Чехия
