Стинг завершит фестиваль Metronome Prague в 2026 году

Музыкальный марафон

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июня 2026 года и сменит локацию, переместившись с Выставиште на территорию летнего аэропорта в Летнянах. Cтинг выступит с небольшой, но виртуозной командой, в которую войдут его давний соратник, гитарист Доминик Миллер, и барабанщик Крис Маас. Поклонников ждут как легендарные хиты, так и новые аранжировки.





Билеты и детали

Продажа билетов стартует в ближайшее время. Цена трехдневного абонемента составит 3 690 крон, а разового входного билета — от 1 990 крон. По словам организаторов, несмотря на статус живой легенды, Стинг отличается отсутствием звездных замашек и перед концертами предпочитает пить имбирный чай и заниматься йогой.





