«Океан Ельзи» в Праге!
23 октября 2025
14:15
239
26 октября 2025 года в Sportovní hala FORTUNA состоится концерт «Океан Ельзи» в Праге.
«Океан Ельзи» уже давно является лицом украинской музыки. За десятилетия своего существования группа выросла до статуса легенды, которую хорошо знают в других странах. Никто больше не умеет так находить слова, которые поддерживают, вдохновляют, находят отклик в сердце. Музыка «Океан Ельзи» — это квинтэссенция украинского духа.
Концерт «Океан Ельзи» в Праге
Во время четвертой части Help for Ukraine tour группа презентует сразу два альбома — 10-й украинский альбом «Той день» и первый англоязычный альбом ОЕ «LIGHTHOUSE». Станьте частью невероятного перформанса с лучшим коллективом Украины!
Чтобы попасть на концерт группы «Океан Ельзи» в Праге, покупайте билеты на сайте и в кассах города.
Когда: воскресенье, 26 октября 2025 года
Где: Прага, Sportovní hala FORTUNA, Za Elektrárnou 419/1, Praha 7-Bubeneč
Начало концерта в 19:00
