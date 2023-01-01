Бесплатный онлайн-курс по финансовой грамотности от ЧНБ

Образовательный проект Чешского нацбанка Peníze na útěku поможет жителям Чехии повысить финансовую грамотность и научиться грамотно распределять деньги.

Чешский нацбанк запустил сайт www.penizenauteku.cz нового проекта Peníze na útěku («Ускользающие деньги»), направленного на финансовое образование. Проект поможет людям сориентироваться в мире финансов, научиться составлять сбалансированный домашний бюджет и откладывать деньги, чтобы избежать финансовых проблем при незапланированных обстоятельствах.

«Цель проекта – в понятной и простой форме обучить молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет финансовой грамотности. Мы хотим не только помочь им составить семейный бюджет, но и повысить их знания о функции Нацбанка как главного банковского авторитета в стране и независимого гаранта финансовой грамотности», – рассказал управляющий банком Йиржи Руснок, который руководит Проектной командой по финансовому образованию.

Образовательный портал разработало агентство Symbio. На страницах сайта можно протестировать свои финансовые знания, выбрать подходящую финансовую организацию (кредиты, страхование, сберегательные счета) и прочитать полезные советы по ведению бюджета.

Источник: ČTK

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