Чехи против расширения квот и повышения зарплат для украинских работников

Исследование, проведенное агентством STEM/MARK по заказу компании Předvýběr.cz, показало, что чехи не имеют ничего против иностранной рабочей силы, а 11% считают, что приезжие работают лучше и охотнее, чем местные жители. Однако меры по дополнительному привлечению украинских работников и улучшению условий для них большинство не поддерживает.

Так, 57% не согласны с решением правительства увеличить квоту по проекту «Режим Украина» в два раза, до 40 тысяч разрешений на работу в год, а поддерживают эту инициативу лишь четверть респондентов.

Почти трем четвертям не нравится идея предоставлять украинским работникам гарантированную зарплату, которая в 1,2 раза превышает установленную для чехов. Напомним, соответствующее постановление кабинет министров объяснил защитой чешских работников от вытеснения с рынка труда. Ранее это решение раскритиковали профсоюзы, назвав нарушающим Трудовой кодекс и принцип равной оплаты.

Работодателям в Чешской Республике по-прежнему не хватает около 342 тысяч сотрудников. По данным Министерства труда, на конец прошлого года в стране было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что превышает 20% всей иностранной рабочей силы.

Источник: idnes.cz