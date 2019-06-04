Квота на украинских работников будет увеличена вдвое

Правительство Чехии поддержало расширение программы «Режим Украина», согласно которой каждый год в республике смогут быть трудоустроены 40 тысяч граждан Украины. Сейчас квота составляет 19 600 человек.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил на пресс-конференции, что размер минимальной заработной платы для украинских рабочих будет в 1,2 раза выше гарантированной заработной платы для чехов на аналогичных позициях. Это делается для того, чтобы чешские работники не были вытеснены с рынка труда. В зависимости от квалификации и профессии сейчас гарантированная зарплата составляет от 16 020 до 32 040 крон.

По данным Министерства труда, на конец прошлого года в Чешской Республике было трудоустроено 121 086 граждан Украины. Таким образом, они составляли более одной пятой иностранных работников в стране.

Торговая палата Чехии поддержала увеличение квоты для квалифицированных украинских рабочих, но раскритиковала увеличение гарантированной им оплаты. «Крупные компании платят более высокую заработную плату, чем минимальная, поэтому они сами справятся с этим критерием. В этом году мы сделали так, чтобы программа была доступна для малых предприятий с шестью и более сотрудниками», — отметила Ирена Бартонова-Палкова, вице-президент Торговой палаты.

Чешская Республика открыла программу «Режим Украина» в 2016 году. Первоначально приезжать в страну по ней ежегодно могли 3 800 человек. Из-за нехватки рабочей силы и в связи с запросами работодателей позже это число увеличилось, сначала до 9600, потом до 19 600.

Источник: ceskenoviny.cz