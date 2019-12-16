На одно рабочее место можно будет нанять несколько человек

«Это поддержка частичной занятости», — пояснила министр труда и социальных дел Яна Малачова. В частности, речь о рабочих местах для женщин с маленькими детьми или для пенсионеров. Общие рабочие места можно будет создавать с 2021 года. Похожая схема уже действует в Германии и в Словакии.
В связи с готовящимися изменениями отпуск будет предоставляться по новым правилам – не за отработанные дни, а за отработанное время.
Проект совместно готовили политики, представители профсоюзов и работодателей. Теперь поправки предстоит рассмотреть парламенту.
Источник: idnes.cz