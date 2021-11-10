Интерес к апартаментам в горах в Чехии резко вырос

​Пандемия коронавируса, из-за которой были закрыты отели и гостевые дома, повысила интерес к загородному жилью и увеличила цены на коттеджи и апартаменты. Сейчас девелоперы предлагают десятки новых квартир в курорте Гаррахов в горах Крконоше. Их можно купить как за 4 миллиона крон, так и в шесть раз дороже.

Реализуются и другие проекты — например, сейчас выставлены на продажу апартаменты проекта Harrachov Peaks. Они должны быть готовы к концу следующего года. Новый проект в районе Новый свет в Гаррахове предлагает 16 квартир от 1 + кк до 4 + кк, в том числе три мезонета с жилой площадью от 52 до 156 квадратных метров. Работы по строительству начались осенью этого года и должны быть завершены к концу следующего года. Весной 2023 года готовые квартиры должны быть переданы их владельцам.

Десятки квартир в настоящее время предлагаются на Corso Harrachov рядом с горнолыжным курортом, Trio Harrachov в долине реки Каменице и U Ducha в центре горнолыжного курорта в Аненской долине. Большой жилой комплекс также должен вырасти вокруг одного из старейших местных отелей — Karolína. По словам мэра Ярослава Чеха, у администрации не так много возможностей для регулирования подобного строительства, поэтому она пытается договориться о сотрудничестве с застройщиками.

Источник: stavebni-forum.cz

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