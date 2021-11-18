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Цены на недвижимость в Чехии вырастут на 19% из-за дорогих стройматериалов

Цены на недвижимость в Чехии вырастут на 19% из-за дорогих стройматериалов

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​Согласно опросу девелоперских компаний, проведенному CEEC Research, из-за роста цен на строительные материалы и нехватки рабочих недвижимость станет дороже на 19%.
Цены на недвижимость в Чехии вырастут на 19% из-за дорогих стройматериалов

Больше всего в этом году выросли цены на сталь, дерево, пластмассы и изоляционные материалы. 64% опрошенных застройщиков заявили, что также отмечают рост цен на материалы для интерьера (плитка, двери, окна и т. д.) — в среднем на 10%. По мнению 74% девелоперов, рост стройматериалов уже отразился на ценах на недвижимость.

«Поставщики обеспечат более высокую надбавку к ценам предложения, и можно предположить, что они сэкономят за счет качества», — сказал Павел Малышев, генеральный директор PRECO GROUP s.r.o.

Согласно исследованию, 13% девелоперов уже отложили или приостановили строительство. Хотя увеличение в основном коснется проектов, ориентированных на богатых, его влияние также ощутят представители низшего и среднего классов.

«Проекты, в которых покупатели чрезвычайно чувствительны к цене, то есть проекты, нацеленные на нижний средний класс и группы с низким доходом, потеряют смысл, и мы даже не будем стремиться запускать или готовить их», — сказал руководитель группы REALISM Construction s.r.o. Мартин Хубингер.

Еще одна причина роста — нехватка рабочих.

«Еще до коронавируса цена человеческого труда быстро росла из-за нехватки рабочих в строительной отрасли и отсутствия стимулов для получения более дешевой рабочей силы из-за границы. К сожалению, в настоящее время также наблюдается резкий рост цен на материалы и продукцию, вызванный разрывом цепочек поставок из-за неоднократных локдаунов», — отметил директор Karlín Group Management a.s. Ян Людвик.

Источник: novinky.cz

 

 

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строительство покупка недвижимости недвижимость Чехия цены квартиры
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