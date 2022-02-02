Стоимость квадратного метра жилья в Чехии: что изменилось за год

Хотя рост цен на новые квартиры и вторичное жилье в Чехии продолжается, продажи недвижимости в прошлом году были на историческом максимуме, сообщают девелоперы. Ориентировочная стоимость проданных квартир превысила 57 миллиардов крон, но и этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. В этой статье рассказываем, как за год изменилась стоимость квадратного метра жилой площади в различных городах Чехии.

«Объем пражского рынка новых квартир стал рекордным в прошлом году», — говорится в совместном отчете девелоперских компаний Trigema, Skanska и Central Group. В 2021 году они продали 7450 квартир, что является самым высоким показателем за последние тринадцать лет. Было продано на 1650 квартир больше, чем в 2020 году.

С другой стороны, среднегодовое предложение свободных квартир достигло рекордно низкого уровня, упав в прошлом году до 3300. Ориентировочная стоимость проданных квартир превысила 57 миллиардов крон. В среднем квадратный метр нового жилья в Праге сейчас стоит около 140 000 крон.

Похожая ситуация складывается в Брно. В сравнении с прошлым годом средняя цена квартиры в новостройке выросла почти на 113%.

«В то время год назад средняя двухкомнатная квартира предлагалась менее чем за 5,4 миллиона крон, в настоящее время эти квартиры предлагаются за 7 миллионов крон. Текущая средняя цена за квадратный метр составляет 124 500 крон», — сказал Франтишек Шудржих, директор компании Impera Styl.

О наибольшем объеме продаж сообщают девелоперские компании IMOS development, Domoplan и Unistav, которые вместе продали в прошлом году в Брно более 550 квартир.

Однако цены растут и в небольших чешских городах, причем не только в новостройках. «Мы проанализировали цены предложения квартир площадью от 40 м2 до 60 м2 в очень хорошем состоянии и в личной собственности. Самый большой рост в годовом исчислении— на 115% — был зафиксирован в районе Яблонец-над-Нисоу. Существует высокий интерес к жилой и рекреационной недвижимости, особенно в Гаррахове или в Йизерских горах», — говорит менеджер Sreality. cz Гана Контриш.

Обзор цен Квартиры 40–60 м2, очень хорошее состояние, личная собственность, предлагаемые цены в 4 квартале 2021 года Город Цена за м2 Изменение за год Brno-město 103 917,09 Kč +32,15% Brno-venkov 80 814,35 Kč +39,03% Ostrava-město 50 511,44 Kč +46,27% Olomouc 66 244,68 Kč +28,73% Zlín 61 190,15 Kč +29,61% Plzeň-město 66 791,29 Kč +30,45% Hradec Králové 80 629,27 Kč +52,01% Pardubice 73 436,09 Kč +46,57% Ústí nad Labem 43 029,36 Kč +59,68% Karlovy Vary 49 414,21 Kč +48,86% Beroun 79 869,74 Kč +40,55% Příbram 55 018,22 Kč +22,11% Kladno 73 598,20 Kč +35,02% Liberec 63 363,13 Kč +33,79% Mělník 71 199,64 Kč +33,65% Chrudim 55 628,56 Kč +33,43% Cheb 44 059,17 Kč +32,76% Šumperk 46 470,48 Kč +31,67% Praha-západ 104 976,75 Kč +37,99% Praha-východ 97 628,13 Kč +39,94% Praha 10 117 032,11 Kč +22,07% Praha 9 114 346,96 Kč +25,14% Praha 4 116 596,26 Kč +22,42% Praha 5 127 264,87 Kč +21,69% Praha 3 127 381,09 Kč +19,83% Praha 8 117 137,90 Kč +19,24% Praha 6 120 972,13 Kč +19,15% Praha 2 157 477,06 Kč +16,27% Praha 7 129 455,93 Kč +13,68% Praha 1 195 492,09 Kč +10,02% Jablonec nad Nisou 84 182,79 Kč +115,10% Most 26 011,74 Kč +81,42% Teplice 27 349,86 Kč +71,11% Karviná 29 630,82 Kč +65,95% Český Krumlov 67 404,24 Kč +62,48% Přerov 48 308,51 Kč +56,14% Hodonín 56 103,70 Kč +54,33% Nový Jičín 42 057,04 Kč +50,71% Kolín 77 276,94 Kč +49,99% Děčín 37 478,25 Kč +49,13% Blansko 64 127,62 Kč +48,35% České Budějovice 78 347,70 Kč +47,66% Česká Lípa 44 625,37 Kč +44,69% Chomutov 30 723,90 Kč +43,62% Sokolov 21 709,75 Kč +43,14% Jihlava 62 470,21 Kč +42,74% Tachov 42 172,78 Kč +41,99% Louny 35 583,64 Kč +41,68% Vsetín 52 535,07 Kč +41,33% Tábor 55 542,09 Kč +39,99% Frýdek-Místek 50 209,54 Kč +39,04% Mladá Boleslav 74 366,79 Kč +38,83% Rakovník 52 139,63 Kč +38,61% Třebíč 58 130,00 Kč +37,75% Litoměřice 53 041,93 Kč +37,12% Svitavy 47 417,67 Kč +36,47% Rychnov nad Kněžnou 48 533,04 Kč +5,13% Nymburk 69 989,42 Kč +34,28% Trutnov 85 182,52 Kč +28,81% Источник: Sreality.cz

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