Стоимость квадратного метра жилья в Чехии: что изменилось за год

«Объем пражского рынка новых квартир стал рекордным в прошлом году», — говорится в совместном отчете девелоперских компаний Trigema, Skanska и Central Group. В 2021 году они продали 7450 квартир, что является самым высоким показателем за последние тринадцать лет. Было продано на 1650 квартир больше, чем в 2020 году.
С другой стороны, среднегодовое предложение свободных квартир достигло рекордно низкого уровня, упав в прошлом году до 3300. Ориентировочная стоимость проданных квартир превысила 57 миллиардов крон. В среднем квадратный метр нового жилья в Праге сейчас стоит около 140 000 крон.
Похожая ситуация складывается в Брно. В сравнении с прошлым годом средняя цена квартиры в новостройке выросла почти на 113%.
«В то время год назад средняя двухкомнатная квартира предлагалась менее чем за 5,4 миллиона крон, в настоящее время эти квартиры предлагаются за 7 миллионов крон. Текущая средняя цена за квадратный метр составляет 124 500 крон», — сказал Франтишек Шудржих, директор компании Impera Styl.
О наибольшем объеме продаж сообщают девелоперские компании IMOS development, Domoplan и Unistav, которые вместе продали в прошлом году в Брно более 550 квартир.
Однако цены растут и в небольших чешских городах, причем не только в новостройках. «Мы проанализировали цены предложения квартир площадью от 40 м2 до 60 м2 в очень хорошем состоянии и в личной собственности. Самый большой рост в годовом исчислении— на 115% — был зафиксирован в районе Яблонец-над-Нисоу. Существует высокий интерес к жилой и рекреационной недвижимости, особенно в Гаррахове или в Йизерских горах», — говорит менеджер Sreality. cz Гана Контриш.
|Обзор цен
|Квартиры 40–60 м2, очень хорошее состояние, личная собственность, предлагаемые цены в 4 квартале 2021 года
|Город
|Цена за м2
|Изменение за год
|Brno-město
|103 917,09 Kč
|+32,15%
|Brno-venkov
|80 814,35 Kč
|+39,03%
|Ostrava-město
|50 511,44 Kč
|+46,27%
|Olomouc
|66 244,68 Kč
|+28,73%
|Zlín
|61 190,15 Kč
|+29,61%
|Plzeň-město
|66 791,29 Kč
|+30,45%
|Hradec Králové
|80 629,27 Kč
|+52,01%
|Pardubice
|73 436,09 Kč
|+46,57%
|Ústí nad Labem
|43 029,36 Kč
|+59,68%
|Karlovy Vary
|49 414,21 Kč
|+48,86%
|Beroun
|79 869,74 Kč
|+40,55%
|Příbram
|55 018,22 Kč
|+22,11%
|Kladno
|73 598,20 Kč
|+35,02%
|Liberec
|63 363,13 Kč
|+33,79%
|Mělník
|71 199,64 Kč
|+33,65%
|Chrudim
|55 628,56 Kč
|+33,43%
|Cheb
|44 059,17 Kč
|+32,76%
|Šumperk
|46 470,48 Kč
|+31,67%
|Praha-západ
|104 976,75 Kč
|+37,99%
|Praha-východ
|97 628,13 Kč
|+39,94%
|Praha 10
|117 032,11 Kč
|+22,07%
|Praha 9
|114 346,96 Kč
|+25,14%
|Praha 4
|116 596,26 Kč
|+22,42%
|Praha 5
|127 264,87 Kč
|+21,69%
|Praha 3
|127 381,09 Kč
|+19,83%
|Praha 8
|117 137,90 Kč
|+19,24%
|Praha 6
|120 972,13 Kč
|+19,15%
|Praha 2
|157 477,06 Kč
|+16,27%
|Praha 7
|129 455,93 Kč
|+13,68%
|Praha 1
|195 492,09 Kč
|+10,02%
|Jablonec nad Nisou
|84 182,79 Kč
|+115,10%
|Most
|26 011,74 Kč
|+81,42%
|Teplice
|27 349,86 Kč
|+71,11%
|Karviná
|29 630,82 Kč
|+65,95%
|Český Krumlov
|67 404,24 Kč
|+62,48%
|Přerov
|48 308,51 Kč
|+56,14%
|Hodonín
|56 103,70 Kč
|+54,33%
|Nový Jičín
|42 057,04 Kč
|+50,71%
|Kolín
|77 276,94 Kč
|+49,99%
|Děčín
|37 478,25 Kč
|+49,13%
|Blansko
|64 127,62 Kč
|+48,35%
|České Budějovice
|78 347,70 Kč
|+47,66%
|Česká Lípa
|44 625,37 Kč
|+44,69%
|Chomutov
|30 723,90 Kč
|+43,62%
|Sokolov
|21 709,75 Kč
|+43,14%
|Jihlava
|62 470,21 Kč
|+42,74%
|Tachov
|42 172,78 Kč
|+41,99%
|Louny
|35 583,64 Kč
|+41,68%
|Vsetín
|52 535,07 Kč
|+41,33%
|Tábor
|55 542,09 Kč
|+39,99%
|Frýdek-Místek
|50 209,54 Kč
|+39,04%
|Mladá Boleslav
|74 366,79 Kč
|+38,83%
|Rakovník
|52 139,63 Kč
|+38,61%
|Třebíč
|58 130,00 Kč
|+37,75%
|Litoměřice
|53 041,93 Kč
|+37,12%
|Svitavy
|47 417,67 Kč
|+36,47%
|Rychnov nad Kněžnou
|48 533,04 Kč
|+5,13%
|Nymburk
|69 989,42 Kč
|+34,28%
|Trutnov
|85 182,52 Kč
|+28,81%
|Источник: Sreality.cz
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