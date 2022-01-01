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Чехам уже не хватает денег на новую квартиру, многие задумались о реконструкции

Чехам уже не хватает денег на новую квартиру, многие задумались о реконструкции

Партнер рубрики:
Kochy
01 июля
09:27
191
Хотя чехи не отказываются от своей мечты о собственном доме, у них не осталось денег на новое строительство, поэтому они предпочитают ремонтировать старый дом. Причина проста — у них нет денег на покупку новой квартиры.

Чехам уже не хватает денег на новую квартиру, многие задумались о реконструкции

Это следует из опроса, проведенного агентством Ipsos.

«Владение собственным домом по-прежнему является мечтой большинства чехов, несмотря на резкое сокращение доступности квартир и домов из-за небольшого предложения и роста цен на недвижимость, а также увеличения процентных ставок по ипотечным кредитам. Согласно нашему опросу, 9 из 10 чехов хотят жить в собственном доме, иными словами, только 10% из нас этого не желают», — сказал Либор Вошицкий из Stavební spořitelna České spořitelna (SSČS).

Учитывая текущую ситуацию на рынке жилья и свои финансовые возможности, 40% людей предпочли бы купить старую квартиру или дом и постепенно ремонтировать ее. Треть чехов по-прежнему чувствует себя комфортно, покупая квартиру в новостройке. Восемь человек из ста решили бы свои жилищные проблемы, добавив пристройку к дому своих родителей или бабушек и дедушек, и столько же рассматривают в качестве варианта покупку квартиры в жилищном кооперативе.

Почему преобладает интерес к реконструкции? В настоящее время люди просто не могут позволить себе новое жилье, это подтвердили в ходе опроса 60% респондентов.

Для 20% основная причина заключается в том, что благодаря покупке более дешевой старой недвижимости они получат квартиру большего размера по той же цене, чем если бы они инвестировали в новостройку.

Многие люди накопили на ремонт — 40% опрошенных сказали, что будут использовать для реконструкции квартиры или дома деньги из сбережений. Примерно треть полагаются на строительные сбережения или кредиты. Те, кто планирует купить новое жилье, в основном выберут ипотеку (43%).

«При решении жилищных вопросов в разных ситуациях подходят разные виды кредитов. Ипотека, как кредит под залог недвижимости, в основном используется для финансирования покупки или строительства недвижимости. Строительный накопительный кредит, в свою очередь, подходит для реконструкции или покупки кооперативного жилья. Проценты по обоим этим видам кредитов можно вычесть из налоговой базы и таким образом сэкономить», — добавил Радек Перман из SSČS.

Источник: novinky.cz

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