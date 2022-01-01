Опрос: из-за роста инфляции две трети чехов экономят на еде

​Почти две трети чехов экономят на еде из-за роста инфляции. Доля тех, кто беспокоится о своих финансах из-за роста цен на энергоносители, за последние полгода выросла почти вдвое. 38% людей обеспокоены растущим уровнем инфляции. Наоборот, опасения по поводу войны в Украине значительно снизились.

Об этом свидетельствуют данные опроса для Generali Investments, который проходил с 10 по 16 августа среди 1028 респондентов.

80% чехов ощущают последствия стремительно растущей инфляции, а 67% боятся потерять часть своих сбережений. Половина чехов также изменили способ защиты своих сбережений от быстро растущей инфляции за последние шесть месяцев из-за страха за свои финансы.

«Инфляция достигает 17,5% и люди ощущают ее влияние в своей повседневной жизни. Едут ли они за покупками или на обед. Поэтому понятно, что инфляция в настоящее время является самым большим страхом для чехов и оказывает негативное влияние на настроение потребителей», — сказал экономист Generali Investments Радомир Яч.

Доля чехов, которые беспокоятся о своих финансах из-за конфликта на Украине, упала с 33% до 8%. При этом в марте, сразу после начала войны на Украине, это было главной причиной беспокойства чехов. Наоборот, с приближением осени и отопительного сезона увеличилась доля людей, опасающихся резкого повышения цен на энергоносители — с 28% до почти 50%. Люди меньше всего боятся пандемии covid-19 или падения стоимости облигаций и акций.

Несмотря на опасения по поводу своего финансового положения, половина чехов за последние шесть месяцев не изменила стратегию распоряжения сбережениями. В общей сложности 13% людей продолжают хранить свои деньги в наличных деньгах, еще 14% опрошенных отложили крупные запланированные расходы, такие как покупка или ремонт недвижимости. 13% решили защитить свои финансы, переведя их на сберегательный или срочный счет с более высокой процентной ставкой.

По мере приближения учебного года чехи ясно дают понять, что отказываются экономить на своих детях. Лишь 5% опрошенных сказали, что экономят на детском досуге, 3% намерены сэкономить на подготовке детей к школе. 68% чехов защищают себя от последствий растущей инфляции, сокращая потребление энергии и воды. Две трети людей предпочитают экономить на продуктах питания, а 45% из них предпочитают ограничивать посещение ресторанов. Треть чехов ограничивают свои увлечения из-за инфляции. Четверть сказали, что они стали больше планировать свои расходы, например, составлять бюджет на неделю вперед.

75% пожилых людей в возрасте от 54 до 65 лет стараются максимально экономить энергию. Наоборот, больше всего экономят на еде молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет, а именно 63%. Около 23% молодых людей до 26 лет отменяют подписку на стриминговые сервисы или журналы.

35% чехов рассматривают возможность смены работы из-за инфляции. Эти соображения чаще всего высказывают лица трудоспособного возраста, чаще женщины (38%), чем мужчины (33%).

Источник: ceskenoviny.cz

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