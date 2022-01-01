12 тысяч крон за газ вместо 5 тысяч. Домохозяйства в Чехии боятся новых авансовых платежей.

​Они планируют резко сократить потребление газа или, наоборот, прощаются с идеей покупки более новой машины. Пенсионеры рассказывают, как они реагируют на резкое увеличение ежемесячных авансов за газ.

Еще в апреле госпожа Здена и ее муж платили за газ авансовые платежи 4670 крон в месяц. В июле и августе эта сумма выросла до 8970 крон. А начиная с сентября им придется платить за газ аванс в размере 11 950 крон в месяц.

«Это невероятный шок, человек этого не ожидал», — говорит Здена. Супружеская пара пенсионеров живет в Праге в маленьком доме, который можно сравнить с квартирой 2+1, а еще они вложили средства в современный котел.

«Два года назад мы заменили котел на конденсационный, который должен быть более экономичным. И это стоило нам 105 тысяч крон», — возмущается госпожа Здена.

Сейчас домохозяйства получают новые залоговые фактуры за газ на предстоящий отопительный сезон и просчитывают, как это кардинально отразится на их семейном бюджете. С проблемами также сталкиваются пенсионеры и люди, получающие пенсию по инвалидности, у которых ограничены возможности увеличения дохода.

Пенсионер-инвалид из Праги Геннадий сообщает о похожей ситуации. «В начале этого года я заплатил авансы в размере четырех тысяч крон, затем весной они увеличили их до шести тысяч крон, и теперь я плачу уже второй месяц 11 600 крон», — говорит Геннадий. Он планирует попробовать утеплить потолки в доме.

«А то я не знаю, что делать дальше, дом утеплен, окна заменены», — отчаивается мужчина. Его пенсия составляет около 9000 крон, он может оплачивать расходы на дом только благодаря дополнительному доходу.

Хотя текущие ежемесячные авансовые платежи за газ для супружеской пары и пенсионера-инвалида также превысили 11 000 крон, оба домохозяйства находятся в разной ситуации и поэтому должны по-разному реагировать на повышение цен.

Подать заявку на жилищную субсидию

Если вам не хватает дохода для оплаты своих коммунальных расходов, подайте заявление на жилищное пособие. Субсидию выплачивает государство семьям, чьи расходы на жилье превышают 30% дохода в Чехии и 35% — в Праге.

Г-жа Здена и ее муж решили, что постараются максимально ограничить потребление газа. У них в доме до сих пор есть резервный твердотопливный котел. Поэтому они хотят отапливать в основном дровами, при этом супруги также понимают, что в отопительный сезон этого года они снизят температуру и не смогут позволить себе отапливать дом до привычных ранее 23 градусов. В то же время супружеская пара хочет обратиться к конкурирующим поставщикам, если они не предложат им более выгодную цену.

«Пока мы не просили денег у детей», — оценивает всю ситуацию госпожа Здена, указывая на то, что у пары осталось не так много возможностей для сбережений. Они говорят, что используют воду от купания, например, для смыва в унитазе.

Твердотопливный котел в доме господин Геннадий, наоборот, отменил, о чем задним числом сожалеет. «Мы перешли на газ, это был бум, и сейчас у нас нет места, чтобы поставить туда еще один котел. Кроме того, это было бы еще одной огромной инвестицией, которую я больше не могу себе позволить», — говорит пенсионер-инвалид.

Он даже не может понизить температуру в доме из-за своей матери. «Маме 83 года, ей всегда холодно, и мы не можем ходить по дому в четырех свитерах, — объясняет Геннадий.

Ему приходится забыть о своих планах купить новую машину. Он будет копить деньги в качестве резерва для оплаты энергии.

По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), у правительства есть сигналы о высокой вероятности непропорционального увеличения авансов от поставщиков для некоторых домохозяйств. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания правительства 17 августа. Премьер-министр Петр Фиала сообщил, что Министерство промышленности и торговли проверит правильность увеличения авансов.

Страх перед ценой на электроэнергию

Гана, пенсионерка-инвалид, обеспокоена подорожанием электроэнергии. Она с трудом может платить за квартиру и поэтому, как и все пражские домохозяйства, боится новых авансовых платежей.

«В настоящее время у меня осталось семьсот крон после оплаты аренды. И теперь электроэнергия, как ожидается, вырастет на 100%. В общем если бы у меня не было сына и партнера, я бы оказалась на улице», — резюмирует свой скудный бюджет Гана, живущая в Среднечешском крае.

При поиске нового дома ей пришлось исходить из того, что у нее должна быть хорошая транспортная доступность до столицы, откуда ей необходимо добираться до медицинских учреждений, в то же время необходимо, чтобы она жила рядом с сыном, от помощи которого она также зависит.

Сейчас за квартиру площадью 49 квадратных метров она платит 11 000 крон. «А у меня пенсия около 12 000 крон», — добавляет пенсионерка. Таким образом, она ограничила все свои расходы основными продуктами питания.

С помощью сына он планирует оформить государственную помощь — жилищное пособие. «Я живу в новой квартире уже больше трех месяцев, так что, возможно, они смогут подать заявку. Попробуем, хотя говорят, что документов много. Как бы то ни было, каждая крона хороша», — говорит пенсионерка Гана, ссылаясь на то, что пособие рассчитывается исходя из доходов и расходов за предыдущий квартал.

Источник: seznamzpravy.cz

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