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Правительство Чехии может ввести новый налог — он затронет банки, энергетические компании и еще одну отрасль экономики

Правительство Чехии может ввести новый налог — он затронет банки, энергетические компании и еще одну отрасль экономики

Партнер рубрики:
Kochy
19 августа
15:52
402
​Правительство рассматривает возможность введения налога на непредвиденную прибыль в трех секторах. Об этом сегодня журналистам заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS). Помимо энергетических компаний и банков, налог коснется еще одного сектора, однако в правительстве пока не уточняют, какого именно.

Правительство Чехии может ввести новый налог — он затронет банки, энергетические компании и еще одну отрасль экономики

К 10 сентября правительство должно принять решение о возможном введении налога на непредвиденную прибыль, сказал министр Станюра. Это коснется энергетических компаний, банков и третьего сектора, который министр не уточнил.

«Мы все еще рассматриваем одну отрасль. Кроме двух уже известных», — сказал Станюра. На следующей неделе правительство обсудит налог с Национальным экономическим советом при правительстве. Он не хотел предсказывать исход дебатов. «Мы еще не решили, в том числе и я. Если бы я считал это (введение налога) чем-то неправильным, я бы так и сказал с самого начала. Мы можем согласиться с тем, что в некоторых отраслях чрезвычайно высокие прибыли возникают благодаря внешним эффектам. Это основная идея так называемого налога на непредвиденную прибыль. Это, конечно, не отраслевой налог», — добавил он.

Станюра сказал, что из пяти правящих партий самые сложные дебаты о том, следует ли использовать этот инструмент, ведутся в ODS. По его словам, доход от налога должен быть предназначен для покрытия чрезвычайных расходов, которые он оценил в 50 миллиардов крон только в следующем году за счет экономичного тарифа, чтобы справиться с высокими ценами на энергию. «Если непредвиденные налоговые поступления покроют это, это послужит цели. Мы не хотим сокращать дефицит бюджета. У государства нет проблемы с денежным потоком, у государства есть проблема с дефицитом бюджета», - отметил он. По его словам, налог коснется лишь небольшого числа крупных компаний.

Станюра ранее указывал на прибыль банков от повышения процентных ставок. Энергетические компании, в свою очередь, выигрывают от роста цен на энергоносители, вызванного вторжением России в Украину. И банки, и энергетические компании сообщили о значительном увеличении прибыли в первом полугодии.

«Нет никаких ограничений, и ни один сектор не исключен из обсуждения. Никто не может быть уверен», — сказал ранее министр. По его словам, звеном для рассматриваемого специального налогообложения может быть мера неожиданной прибыли, которую обстоятельства принесли компании или отрасли.

Эта концепция известна как так называемый windfall tax и в настоящее время также рассматривается в Великобритании. «Английское название точно описывает ситуацию, которая происходит в некоторых отраслях. Компании получают гораздо более высокую прибыль в связи с изменением внешних обстоятельств, а не имея лучший продукт, лучшее обслуживание, больше клиентов», — пояснил Станюра.

Источник: seznamzpravy.cz

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