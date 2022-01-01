Мрачный прогноз Минфина: инфляция задавит Чехию и в следующем году

​Министерство финансов пересмотрело свой взгляд на будущее Чехии. В этом году экономика должна расти быстрее, но вместе с тем быстрее будет расти и инфляция. За весь год цены вырастут на 16,2%.

В новом макропрогнозе на этот год Минфин улучшил оценку экономического роста до 2,2% и ухудшил оценку на следующий год до 1,1%.

В предыдущем апрельском прогнозе Минфин ожидал экономического роста на уровне 1,2% в этом году и 3,6% в следующем году. Сегодня Минфин опубликовал новый прогноз.

В то же время, по данным ведомства, в этом году средняя инфляция должна составить 16,2%, а в следующем году она должна снизиться до 8,8%. В апреле ведомство подсчитало инфляцию в размере 12,3% в этом году и 4,4% в следующем году. В течение оставшейся части года, по данным министерства, инфляция должна приблизиться к 20%.

«Российская агрессия в Украине вызвала опасный макроэкономический коктейль из ухудшения показателей европейской экономики и роста инфляции. Что касается ожидаемой технической рецессии, то есть квартального падения ВВП два раза подряд, то это само по себе не трагедия. Гораздо более проблематичным является инфляция, которая, помимо обеспечения достаточного количества доступной энергии для наших домохозяйств и компаний, является основной экономической проблемой, с которой нам приходится иметь дело», — сказал министр финансов Збынек Станюра (ODS).

По мнению министерства, рост экономики в этом году должен быть обеспечен инвестициями в основной капитал и увеличением накопления резервов. Потребительские расходы домохозяйств будут сдерживаться ростом стоимости жизни, особенно цен на энергию, и ужесточением денежно-кредитной политики. По мнению властей, домохозяйства продолжат бороться с последствиями высокой инфляции в следующем году, поэтому их потребление должно оставаться низким.

Уровень безработицы должен оставаться относительно низким, несмотря на ожидаемую рецессию во второй половине года. Офис по-прежнему ожидает, что безработица составит 2,5% в этом году и 2,6% в следующем году. «Напряженный рынок труда будет оказывать давление на рост заработной платы, который, однако, будет отставать от инфляции. Таким образом, средняя реальная заработная плата должна снизиться в этом и следующем году», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время министерство улучшило оценку дефицита государственных финансов в этом году до 3,8%а ВВП. В апреле прогноз составлял 4,5%.

«Несмотря на войну и дополнительные военные расходы, ничего не меняется в нашей важной задаче по достижению дефицита государственных финансов ниже трех процентов ВВП не позднее конца периода выборов и тем самым выполнению критерия ЕС», — сказал Станюра.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день