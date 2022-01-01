Пособие на ребенка в размере 5000 крон в Чехии начнут выплачивать 24 августа

​Минтруда получило 272 000 заявлений на получение пособий для 428 000 детей.Бюро по трудоустройству 24 августа начнет выплачивать пособие в размере 5000 крон на ребенка людям, которые подали соответствующее заявление.

Об этом заявил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). Семьям, которые сейчас получают детские пособия, новую компенсацию выплачивают автоматически и они уже получили 1,2 миллиарда крон.

Единовременное пособие предоставляется семьям с валовым доходом в прошлом году до одного миллиона крон. Таким образом правительство хочет смягчить последствия повышения цен. Предполагается, что расходы бюджета на выплату пособий составят около 7,8 млрд крон.

«Система подачи заявок работает, хотя в понедельник в течение нескольких часов были сложности. Но если мы посмотрим на цифры этой недели, то это очень приличный объем запросов. Ожидаем, что после 24 августа должна начаться оплата заявок, которые были поданы 15 августа», - сказал министр.

Заявление на получение 5000 крон на ребенка можно подать онлайн или лично в отделениях Czech Point или в муниципальных органах власти. Через портал в электронном виде подано 230 тысяч заявлений, уточнили в министерстве. Право на пособие имеют около 1,6 млн детей.

Юречка назвал обработку пособий «крупнейшим мероприятием в области оцифровки» в общении с государством. «Это большой сдвиг. То, что здесь не работало годами, теперь работает», — убежден министр. Он упомянул об использовании системы банковской идентификации личности или подключении баз данных социальной администрации и финансовых органов.

Источник: seznamzpravy.cz