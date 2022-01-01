Если Россия прекратит поставки, газа в Чехии хватит до следующего лета

Если поток газа из России в Европу прекратится, Чехия с обеспеченными газовыми мощностями сможет без проблем обеспечить домохозяйства и работу предприятий при нормальных средних температурах примерно 11 месяцев, то есть до августа следующего года.

В то же время ожидается требуемая экономия потребления газа в размере 15%в. Об этом журналистам заявили директор Департамента экономической политики Министерства финансов Давид Прушвич и министр финансов Збынек Станюра (ODS).

По мнению министерства, достаточное количество газа в Чешской Республике для всех является реалистичным планом. При этом предполагается, что будут задействованы все обеспеченные газовые мощности.

К ним относятся, например, заполненные резервуары для хранения газа непосредственно в Чехии, а также обеспеченные мощности для сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах, которые должны покрывать до трети годового потребления газа в Чехии. Также возможно использование газа из государственных материальных резервов.

«Если зима будет холодной, то запасы, конечно, сократились бы на несколько месяцев, но это летние месяцы, это не так драматично», — сказал Прушвич.

По его словам, если бы в Чешской Республике были ограничены какие-то отрасли, последствия для экономики не были бы драматичными.

По его словам, влияние нехватки газа на рост валового внутреннего продукта (ВВП) Чехии будет составлять от 3% до 4% в этом году и от 4% до 4,5% в следующем году.

Станюра сказал, что многое будет зависеть от температуры зимой. Например, температура в январе имеет решающее значение.

«Ключ в том, какая средняя температура за весь месяц. Иногда бывает разница всего в один месяц потребления в январе. Когда в январе холоднее, это как одно целое потребление за июль или август», — сказал Станжура.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) уже заявил в среду, что у Чехии достаточно запасов газа на зиму. По его словам, государство предприняло все шаги, чтобы не допустить реализации самого катастрофического сценария.

Фиала также упомянул, например, заполненные газовые резервуары, закупленный газ в государственных материальных резервах и приобретение мощностей на терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах.

Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) заявил в среду, что поддержание экономики в рабочем состоянии это в интересах всех.

По его словам, государство не будет отдавать предпочтение промышленности домохозяйствам при дефиците газа, но на определенном этапе не исключено, что их солидарность и частичные ограничения тоже понадобятся.

Источник: novinky.cz