Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Если Россия прекратит поставки, газа в Чехии хватит до следующего лета

Если Россия прекратит поставки, газа в Чехии хватит до следующего лета

Партнер рубрики:
Kochy
20 августа
09:36
797
Если поток газа из России в Европу прекратится, Чехия с обеспеченными газовыми мощностями сможет без проблем обеспечить домохозяйства и работу предприятий при нормальных средних температурах примерно 11 месяцев, то есть до августа следующего года.

Если Россия прекратит поставки, газа в Чехии хватит до следующего лета

В то же время ожидается требуемая экономия потребления газа в размере 15%в. Об этом журналистам заявили директор Департамента экономической политики Министерства финансов Давид Прушвич и министр финансов Збынек Станюра (ODS).

По мнению министерства, достаточное количество газа в Чешской Республике для всех является реалистичным планом. При этом предполагается, что будут задействованы все обеспеченные газовые мощности.

К ним относятся, например, заполненные резервуары для хранения газа непосредственно в Чехии, а также обеспеченные мощности для сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах, которые должны покрывать до трети годового потребления газа в Чехии. Также возможно использование газа из государственных материальных резервов.

«Если зима будет холодной, то запасы, конечно, сократились бы на несколько месяцев, но это летние месяцы, это не так драматично», — сказал Прушвич.

По его словам, если бы в Чешской Республике были ограничены какие-то отрасли, последствия для экономики не были бы драматичными.

По его словам, влияние нехватки газа на рост валового внутреннего продукта (ВВП) Чехии будет составлять от 3% до 4% в этом году и от 4% до 4,5% в следующем году.

Станюра сказал, что многое будет зависеть от температуры зимой. Например, температура в январе имеет решающее значение.

«Ключ в том, какая средняя температура за весь месяц. Иногда бывает разница всего в один месяц потребления в январе. Когда в январе холоднее, это как одно целое потребление за июль или август», — сказал Станжура.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) уже заявил в среду, что у Чехии достаточно запасов газа на зиму. По его словам, государство предприняло все шаги, чтобы не допустить реализации самого катастрофического сценария.

Фиала также упомянул, например, заполненные газовые резервуары, закупленный газ в государственных материальных резервах и приобретение мощностей на терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах.

Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) заявил в среду, что поддержание экономики в рабочем состоянии это в интересах всех.

По его словам, государство не будет отдавать предпочтение промышленности домохозяйствам при дефиците газа, но на определенном этапе не исключено, что их солидарность и частичные ограничения тоже понадобятся.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
19 августа
10:33
3332
Экономика
12 тысяч крон за газ вместо 5 тысяч. Домохозяйства в Чехии боятся новых авансовых платежей.
Assets
17 августа
17:42
2323
Экономика
Правительство гарантирует: семьи в Чехии не будут платить за энергию и коммунальные услуги более 30 процентов своего дохода
Assets
17 августа
12:50
2833
Общество
Газовый котёл или альтернатива? Чешские специалисты комментируют, что будет экономичнее
Assets
16 августа
20:04
2375
Экономика
Сикела: в случае чрезвычайной ситуации мы ограничим тепло для домохозяйств, мы должны сохранить промышленность
Последние новости:
Assets
20 августа
14:44
298
Общество
Школьные обеды в Чехии подорожают на 10 процентов
Assets
20 августа
10:06
566
Общество
20 и 21 августа ограничено движение поездов на линии С пражского метро
Assets
19 августа
19:50
1728
Экономика
Пособие на ребенка в размере 5000 крон в Чехии начнут выплачивать 24 августа
Assets
19 августа
17:08
2045
Экономика
Мрачный прогноз Минфина: инфляция задавит Чехию и в следующем году
Assets
19 августа
15:52
994
Экономика
Правительство Чехии может ввести новый налог — он затронет банки, энергетические компании и еще одну отрасль экономики
Assets
19 августа
13:18
1609
Общество
Грозы в Чехии в пятницу и субботу будут очень сильными
Assets
19 августа
12:58
1299
Общество
Участок железной дороги, ведущий к пражскому аэропорту будет построен в 2028 году. Стало известно, как он будет выглядеть.
Assets
19 августа
10:56
2003
Общество
В Чехии пьяная женщина с плачущим ребенком в коляске даже не могла выговорить свое имя
Assets
19 августа
10:33
3332
Экономика
12 тысяч крон за газ вместо 5 тысяч. Домохозяйства в Чехии боятся новых авансовых платежей.
Assets
19 августа
09:24
1271
Экономика
Опрос: из-за роста инфляции две трети чехов экономят на еде


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы