Интернет-магазины в Чехии начнут предлагать покупку продуктов в рассрочку

Интернет-супермаркет Rohlik.cz рассматривает возможность покупки продуктов в рассрочку. В интернет-магазине Košík.cz предусмотрена отсрочка платежа, которой в настоящее время в основном пользуются семьи с детьми.

Опрашиваемые розничные сети в настоящее время не планируют продавать продукты в рассрочку в связи с высокой инфляцией. По их мнению, это не решение проблемы, это следует из опроса ЧТК среди владельцев магазинов.

Британская сеть супермаркетов Iceland Foods объявила на этой неделе, что позволит покупателям покупать продукты в рассрочку из-за инфляции. Компания предложит людям беспроцентную рассрочку на сумму до 100 фунтов стерлингов (около 3000 крон) в виде платежных карт для их магазинов. Впоследствии клиенты будут погашать кредиты по десять фунтов в неделю. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Инфляция в годовом исчислении в Великобритании достигла в июне 9,4% — самого высокого уровня за 40 лет.

Rohlik.cz рассматривает модель, аналогичную британской сети. «В настоящее время мы занимаемся конкретными этапами реализации. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы максимально облегчить жизнь наших клиентов во время кризиса, поэтому мы постоянно ищем способы сделать покупки у нас выгодными и экономически эффективными», - сказала Лутфия Вольфова, пресс-секретарь интернет-магазина. В качестве примера она упомянула клуб для родителей с детьми, где они могут получить 100 кредитов на следующую покупку при каждом заказе на сумму более 2000 крон.

По словам его представителя Франтишека Брожа, конкурирующий онлайн-супермаркет Košík.cz начал предлагать возможность отсрочки платежа во время кризиса с коронавирусом. В то время его в основном использовали люди, которые впервые покупали еду в Интернете. «Сегодня в основном это семьи с детьми, которые хотят успеть, например,воспользоваться скидкой, чтобы купить подгузники, детскую косметику, и при этом иметь в запасе несколько дней до того, как они получат пособие по уходу за ребенком», — сказал он. Он добавил, что этот вариант также популярен среди обычных домохозяйств, особенно при покупке большего количества акций или более дорогих товаров в аптеке со скидкой, ограниченной по времени. Люди также используют его для покупки корма для домашних животных.

Два года назад Mallpay сделала возможным отложенный платеж при покупке продуктов. «В настоящее время 7% из наших более чем 100 000 клиентов уже оплатили продукты с помощью кнопки Mallpay. В случае карт Mallpay доля будет значительно выше, продуктовые магазины генерируют одни из самых больших объемов», — сказал Томаш Красны, руководитель отдела маркетинга компании. По его словам, отсрочкой платежа пользуются не домохозяйства, нуждающиеся в деньгах, а те, кому, например, пришлось бы аннулировать срочные сбережения из-за увеличения расходов и покрытия необходимых потребностей.

Сеть Tesco или сеть COOP не планируют вводить продажу продуктов питания в рассрочку. Директор по развитию и маркетингу Лукаш Немчик не считает это решением проблемы. По его словам, следует более глубоко обсудить цены на продукты питания в Чехии. «Например, у нас один из самых высоких налогов на добавленную стоимость на продукты питания, торговцы платят огромные суммы за электроэнергию, им приходится платить комиссионные компаниям, предоставляющим продовольственные талоны, или продавать сигареты с непропорционально низкой маржей. Все это делает продукты питания более дорогими», - сказал он.

По данным Чешского статистического управления, годовая инфляция в июле достигла 17,5%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в июне. Потребительские цены остались на самом высоком уровне с декабря 1993 года. По словам Якуба Сейдлера, главного экономиста Чешской банковской ассоциации, продукты питания больше всего способствовали росту инфляции в июле, на 0,2 процентного пункта. По статистике, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в седьмом месяце выросли до 19,3% с 18% в июне.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день