До конца года Чехия выделит семьям компенсации на сумму до 5000 крон на энергию

​Все домохозяйства в Чехии будут иметь право на государственную помощь в течение части отопительного сезона до декабря на сумму до 5000 крон для оплаты газа и электроэнергии. Поддержка будет состоять из скидки в виде так называемого экономичного тарифа и отказа от платежей за возобновляемые источники.

Затем домохозяйства получат дополнительную, более значительную помощь в начале следующего года. В общей сложности, по словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, одна семья с более высоким потреблением энергии может получить до 20 000 крон компенсации за весь отопительный сезон.

Предложение Минпромторга будет рассмотрено правительством в среду, 24 августа. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил, что правительство опубликует параметры экономичного тарифа до конца августа.

Сикела заявил, что все домохозяйства получат помощь от государства, независимо от того, пользуются ли они в основном газом, электричеством, центральным отоплением или бытовым котлом. Исключение составляют дачи и другие объекты для отдыха.

В этом году люди будут получать поддержку автоматически в виде авансов от поставщика электроэнергии. Для тех, кто платит депозиты через SIPO или банковский прямой дебет, сумма аванса будет скорректирована автоматически. Скидку клиент увидит в следующем счете.

Из предложения постановления правительства о субсидии на оплату энергозатрат следует, что даже те, у кого низкие авансы или будут нулевые авансы в период с октября по декабрь в связи с включением предыдущих переплат, получат поддержку в полном объеме.

«Если потребитель получит переплату в счете, эта сумма будет выплачена непосредственно потребителю, чтобы он мог использовать ее для оплаты затрат на электроэнергию в следующем периоде», — говорится в предложении. Таким образом, компании-поставщики электроэнергии будет лишь посредником по уплате взноса государства потребителям.

Всего на помощь людям предполагается направить 66 млрд крон, из них 10 млрд в этом году и 30 млрд крон в начале следующего года. Кроме того, с октября до конца следующего года все домохозяйства смогут сэкономить 599 крон на каждый МВтч потребленной электроэнергии. Это должно стоить госбюджету в сумму более 20 миллиардов крон.

Однако, по мнению экспертов, помощь в размере нескольких тысяч на период с октября по декабрь недостаточна из-за резкого роста цен на энергоносители.

«В ситуации, когда к людям приходят новые авансовые фактуры, означающие увеличение платежей на десятки тысяч крон, облегчение в этом календарном году ограничено несколькими тысячами», — сказал аналитик ENA Йиржи Гавор.

Источник: novinky.cz