Акция протеста на Карловом мосту привлекла внимание к компаниям, которые до сих пор ведут бизнес в России

​Около 60 человек приняли участие в митинге под названием «Крестный путь спонсоров российской экономики» (Křížová cesta sponzorů ruské ekonomiky) ранним вечером 21 августа на Карловом мосту в Праге. Целью мероприятия было обратить внимание на то, что после начала российского вторжения в Украину ряд компаний по-прежнему не ограничили свою деятельность в России. Люди на мосту несли символические кресты цвета украинского флага с логотипами, например, марки одежды New Yorker, продовольственной компании Bonduelle, авиакомпании Emirates или банка UniCredit.

Мероприятие было организовано неформальным объединением Občanský rozcestník. Участники митинга собрались в начале Карлова моста со стороны Малостранской площади, затем процессия прошла примерно до середины моста, где люди выстроились с крестами. Помимо логотипов компании, некоторые люди несли транспаранты на чешском и английском языках с такими надписями, как «Россия — террористическое государство», «Остановите русский империализм» или «Россия лжет, Россия пытает, Россия убивает».

Плакаты также призывали прохожих посетить сайт Йельского университета США, где можно найти список компаний, которые до сих пор не свернули свою деятельность в России. «Мы хотим поддержать компании, уходящие с российского рынка, и как потребители выразить поддержку тем, кто уже ушел», — сказала Юлия Левкова, одна из организаторов мероприятия.

Именно из этого списка организаторы выбрали около 30 брендов, хорошо известных чешским потребителям. Они также хотели указать, например, что компания New Yorker открыла новый филиал в Москве в марте, т.е. после вторжения России в Украину. Среди других модных брендов на мероприятии появился логотип United Colors of Benetton, Diesel, Lacoste или Giorgio Armani. «Эти компании за полгода даже не прекратили инвестиции или новые проекты в России», — добавила Левкова.

На крестах также был изображен логотип венгерского нефтегазового концерна Mol, производителя потребительских товаров Zepter или пищевых компаний Kotányi или Lactalis. Они также несли логотип немецкого Raiffeisenbank и концерна Yamaha. Левкова добавила, что также создается мобильное приложение, которое позволит потребителям узнать после сканирования штрих-кода, произведена ли продукция в магазинах компаниями, которые до сих пор работают в России, или нет.

Источник: ceskenoviny.cz