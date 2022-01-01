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Чехи платят за мобильный Интернет в три раза больше, чем в других странах Европы

Чехи платят за мобильный Интернет в три раза больше, чем в других странах Европы

Партнер рубрики:
Kochy
22 августа
19:21
183
​Чешское управление телекоммуникаций ((ČTÚ) утверждает в своем отчете, что, хотя цены на мобильный интернет в республике снижаются, чешские клиенты по-прежнему платят за эту услугу больше всего в Европе.

Чехи платят за мобильный Интернет в три раза больше, чем в других странах Европы

ČTÚ опубликовало на своем веб-сайте обновленный анализ рынка мобильных данных, на основе которого оно намерено регулировать рынок. Причина — по-прежнему высокие цены и невозможность конкуренции со стороны виртуальных мобильных операторов. Операторы могут вносить свои предложения до 19 сентября. Анализ констатирует, среди прочего, что положение Чешской Республики ухудшилось в международном сопоставлении розничных цен.

«Розничные цены на услуги мобильной связи в Чехии по-прежнему самые высокие в ЕС. Даже при некотором снижении розничных цен в среднесрочной перспективе цены в других странах ЕС падают быстрее, чем в Чехии. Этот факт также подтверждается последними данными и анализами Еврокомиссии», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно анализу, цены на мобильные услуги на 150% выше, чем в среднем по ЕС, а один гигабайт данных стоит на 201% дороже.

Общая четвертая попытка регулирования рынка мобильной связи должна появиться в результате анализа рынка. Предыдущие попытки встретили неодобрение Европейской комиссии и Управления по защите экономической конкуренции. Управление связи сначала предложило постоянное регулирование, позже предполагалось, что это будет временная мера на полтора года.

Согласно заявлению, в последнем проекте ČTÚ были учтены комментарии комиссии, в том числе ее недавнее решение относительно совместного использования сети между операторами O2, Cetin и T-Mobile. Регулятор вновь предлагает возложить на O2, T-Mobile и Vodafone обязательство допускать виртуальных операторов в свои сети по регулируемым ценам, граница которых будет определена.

Мера должна действовать до конца 2024 года, поскольку до этого момента власти не предвидят прихода еще одного общенационального оператора, который мог бы работать на базе национального роуминга в сетях существующих игроков.

В конце прошлого года в Чехии было почти 15 миллионов активных SIM-карт. Помимо трех доминирующих сетевых игроков на рынке есть 125 виртуальных операторов, которые арендуют у них инфраструктуру. Их доля составляет около 3,6%.

Источник: seznamzpravy.cz

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