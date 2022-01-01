107 000 беженцев с временными визами получили работу в Чехии, глава Минтруда назвал это успехом

​107 000 человек из Украины с временными визами работают в Чехии. Об этом ЧТК сообщили в Министерстве труда. Глава ведомства Мариан Юречка (KDU-ČSL) назвал трудоустройство большого количества беженцев «большим успехом».

По статистике Бюро труда, на конец июля в Чехии было трудоустроено более 248 900 человек из Украины. Это примерно на 39 300 человек больше, чем в конце февраля. Согласно данным, за последние полгода на рынке труда Чехии увеличилось количество занятых украинских женщин, в то время как количество работающих мужчин не изменилось.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. С тех пор Министерство внутренних дел выдало более 417 100 виз временной защиты. Около 35% прибывших составляют дети и молодежь до 18 лет. Среди взрослых 72% составляют женщины. Более пяти процентов взрослых старше 65 лет.

Беженцы с временной визой могут свободно и без препятствий устроиться на работу в Чехии, им не нужно разрешение на работу. Работодатели должны сообщать о трудоустройстве такого работника, как и в случае с другими иностранцами. Это касается как трудоустройства, так и работы по контракту.

«На сегодняшний день работу у нас нашли более 107 тысяч украинских беженцев. Еще около 9800 граждан Украины с временной защитой сейчас состоят на учете в органах по трудоустройству в качестве ищущих работу или соискателей», - сообщили в Минтруда. Неоднократно сообщалось, что вновь прибывшие в основном заполняют должности, долгое время остававшиеся вакантными.

По словам министра труда, численность занятых высока. «Это большой успех, что нам удалось интегрировать большое количество людей на рынок труда», — сказал Юречка. Ранее он упомянул, что работающие беженцы начали вносить свой вклад в систему социального обеспечения и здравоохранения.

По данным министерства, часть рабочих вернулась на родину после начала войны, и в Чехию приехали в основном женщины и дети. Статистика свидетельствует о том, что возможностью трудоустройства без разрешения могли воспользоваться лица, ранее работавшие в Чехии с разрешением. Как граждане Украины, они могут получить визу временной защиты.

Катерина Штепанкова, заместитель Министерства труда по вопросам занятости, сообщила депутатам, что в июне примерно 45% беженцев имели трудовой договор, 55% работали по соглашению. Постепенно стали добавляться новые контракты. По результатам апрельского опроса, работодатели были заинтересованы в трудоустройстве на неопределенный срок, а приезжие искали более короткий срок, чтобы, возможно, вернуться домой.

В Чехии самый низкий уровень безработицы в ЕС. В июле он достиг 3,3%. Бюро по трудоустройству зарегистрировали 313 250 вакансий. Работодатели жалуются на нехватку рабочей силы и просят увеличить квоты для иностранных работников. Они считают, что прибытие беженцев ситуацию не решит. Эксперты отмечают, что Чехии следует максимально использовать квалификацию новичков. Они рекомендуют организовать языковые курсы.

Источник: ceskenoviny.cz

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