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Премьер Чехии: цены на энергоносители превзошли самые худшие ожидания

Премьер Чехии: цены на энергоносители превзошли самые худшие ожидания

Партнер рубрики:
Kochy
24 августа
08:33
169
​Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала (ODS) во вторник согласились, что динамика цен на энергоносители превзошла самые худшие ожидания. Об этом заявил Фиала после встречи с главой государства. По их мнению, необходимы шаги на европейском и национальном уровне, чтобы обеспечить чешские компании и граждан энергией по приемлемым ценам. Правительство должно принять решение о так называемом экономичном тарифе в среду.

Премьер Чехии: цены на энергоносители превзошли самые худшие ожидания

«Мы очень подробно говорили о ситуации с ценами на энергоносители и энергетической политике как в Чехии, так и в Европе. Мы сошлись во мнении, что динамика цен на электроэнергию – особенно в последние дни – превосходит все, даже самые худшие ожидания», – сказал премьер-министр.

«Мы говорили об установлении экономичного тарифа, о том, что уже сделано правительством и что можно сделать в будущем. Мы постараемся инициировать какое-то общеевропейское решение, которое, конечно, будет наиболее эффективным. В начале следующей недели я поговорю об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем во время его визита в Прагу и, конечно же, с другими представителями европейских государств», - сказал Фиала.

Цены на электроэнергию и газ на рынке в последние дни установили новые рекорды. Это связано с вторжением России в Украину и введенными санкциями.

Так называемый экономичный тариф, который должен помочь домохозяйствам с высокими ценами на энергию, рассмотрит правительство сегодня, 24 августа. Часть компенсаций должна быть выплачена в этом году, другая часть в начале следующего года из бюджета на 2023 год. Всего государство должно выделить 40 миллиардов крон на энергосберегающий тари. Главной задачей министров будет определение конкретного объема помощи по индивидуальным ставкам распределения, суммы отсутствуют в представленном правительством предложении.

Кабинет министров также должен обсудить корректировку жилищных пособий в связи с ростом цен. Министерство промышленности и Управление по регулированию энергетики представят оценки среднего роста за последний квартал этого года, а также за следующий год. Предполагаемый рост цен должен отражаться в так называемых нормативных затратах, которые используются при расчете размера пособий.

По словам премьер-министра, между правительством и президентом существует согласие по основным направлениям и позициям внешней политики, включая поддержку Украины и осуждение российской агрессии.

Источник: novinky.cz



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