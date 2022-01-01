Кризис из-за беженцев обошелся Чехии в 12,6 млрд крон

​По данным на конец июля государство, муниципалитеты и регионы потратили 12,6 млрд крон на решение кризиса беженцев в связи с войной в Украине. Из них расходы из государственного бюджета составили 10,5 млрд крон. Наибольшая сумма была потрачена на социальные пособия и другие расходы Министерства труда и социальных дел, а именно 6,3 миллиарда крон.

Об этом ЧТК заявили в Министерстве финансов. В общие расходы пока не включены расходы муниципалитетов и регионов за июль. Обычно это десятки миллионов крон.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. Чехия приняла больше всего беженцев на душу населения. Министерство внутренних дел выдало более 415 000 временных виз защиты. Некоторые из беженцев уже вернулись на родину. По оценкам властей, в июне в Чешской Республике оставалось от 280 000 до 300 000 беженцев.

По данным Минтруда, за шесть месяцев с начала российского вторжения Чехия предоставила 5,9 млрд крон беженцам из Украины в виде гуманитарных пособий. Для домохозяйств в Чешской Республике государство выделило 846 миллионов крон на размещение вновь прибывших.

В конце июня Общая медицинская страховая компания (VZP) оценила стоимость выплат для беженцев в 3,9 миллиарда крон. На середину августа у VZP было 349 тысяч застрахованных среди беженцев.

По данным Министерства образования, около 300 миллионов крон было выделено на адаптационные и языковые курсы, проводимые более чем 400 организаторами. В апреле министерство выделило 1,25 миллиарда крон на обучение чешскому языку беженцев в возрасте от 3 до 15 лет и 150 миллионов крон на курсы чешского языка для беженцев в возрасте от 14 до 18 лет. Затем ведомство объявило о другой программе субсидирования в размере 100 миллионов крон для поддержки языковых курсов для детей в возрасте от шести до 18 лет во время каникул.

В начале апреля министр финансов Збынек Станюра (ODS) подсчитал, что ежегодные расходы на управление миграцией из Украины составят примерно два миллиарда евро, то есть примерно 50 миллиардов крон. В конце мая расходы, связанные с кризисом беженцев, составили 7,2 миллиарда крон, сообщило министерство финансов.

Помимо денег, чтобы справиться с волной беженцев из Украины, государство помогает Украине вооружением. По информации на середину июня, оно отправило в страну оружия на сумму около 3,7 млрд крон, а также оказало материальную и гуманитарную помощь. С начала российского вторжения чехи отправили более четырех миллиардов крон в виде гуманитарных и оружейных сборов для Украины и продолжают вносить свой вклад.

Частные лица, организации и компании пожертвовали больше всего денег сразу после начала войны — только за первые 14 дней было собрано 2 миллиарда крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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