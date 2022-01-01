Специальный налог на сверхприбыль будет применяться и к дистрибьюторам топлива

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) заявил, что правительство рассматривает возможность введения налога на непредвиденную прибыль в трех секторах, включая энергетические компании и банки. Лидеры всех пяти коалиционных партий выступают за введение нового налога для отраслей, которые в том числе из-за войны в Украине получают сверхприбыль. Они хотят использовать десятки миллиардов, которые государство получит благодаря новому налогу, например, на взнос, который правительство намерено направить на субсидирование цен на энергоносители в следующем году.

Члены NERV подсчитали, что, например, для компаний, занимающихся производством и распределением топлива, государство могло бы получить в бюджет от двух до трех миллиардов крон в случае введения налога на сверхприбыль. И это при условии, что в следующем году у них будет такой же доход, как в этом году.

Чистая прибыль четырех крупнейших банков Чехии в первом полугодии этого года составила почти 34 миллиарда крон. Это годовой прирост на 12 миллиардов крон. Энергетическая группа ČEZ также сообщает о лучшем результате по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль которой за первые шесть месяцев составила более 33,5 миллиардов крон.

По данным NERV, налог в банковском секторе может составить примерно от 39 до 59 миллиардов крон при трех различных ставках налогообложения. Тогда оценка Минфина примерно на 20% ниже. По данным NERV, для энергетических компаний доход в государственный бюджет составит от 27 до 40 миллиардов долларов. Здесь тоже оценка Минфина несколько ниже: от 18 до 27 миллиардов.

Главный экономист Cyrrus Вит Градил заявил на ČT24, что чрезвычайный налог не решает долгосрочную бюджетную проблему, но может помочь при высоких ценах на энергию. Он напомнил, что «дыра» в бюджете, не связанная ни с ковидом, ни с энергетикой, ни с войной в Украине, оценивается в 220 миллиардов крон. По его словам, долгосрочная траектория государственных финансов, не связанная с войной, будет неустойчивой.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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