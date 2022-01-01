Правительство Чехии утвердило экономичный тариф, компенсации в среднем составят 15 тысяч крон

​Правительство утвердило параметры экономичного тарифа, который поможет домохозяйствам компенсировать затраты на энергию. Средняя сумма финансовой поддержки составит примерно 15 тысяч крон, в этом году выплаты составят в среднем 4 тысячи крон. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после заседания кабинета министров.

«Сегодня мы утвердили экономичный тариф и освобождение от платы за возобновляемые источники. Граждане экономят в среднем 15 000 крон, в том числе в этом году около 4000 крон», — заявил Фиала.

Новый тариф предназначен для населения. Общая сумма помощи сочетает в себе вклад в виде экономичного тарифа и освобождение от платы за возобновляемые источники, которая составляет 599 крон за каждый мегаватт-час электроэнергии.

Отказ от платы за возобновляемые ресурсы распространяется не только на домохозяйства, но и на компании или организации.

«С октября этого года мы будем помогать людям», — добавил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN).

Утром, когда он прибыл в здание правительства, он сообщил журналистам, что министерство также готовит калькулятор, с помощью которого люди смогут узнать, какую поддержку они получат. "Думаю, мы запустим его сегодня (в среду) или завтра", - указал министр.

«Это инструмент, на который не нужно будет подавать заявку. Для адресной помощи у нас есть другие формы помощи, такие как жилищное пособие», — добавил Сикела.

Фиала также заявил, что правительство выделило 177 млрд крон на общую помощь гражданам в борьбе с инфляцией.

«Помимо тарифа жесткой экономии, меры включают, например, валоризацию пенсий, пособие на ребенка или отмену дорожного налога», — пояснил глава государственного казначейства Збынек Станюра (ODS) на пресс-конференции после заседания правительства. .

В сентябре правительство собирается запустить информационную кампанию, которая будет информировать людей, куда они могут обратиться за помощью.

Источник: novinky.cz