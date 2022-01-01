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PPF продала земельные участки в Москве российским стальным магнатам

PPF продала земельные участки в Москве российским стальным магнатам

Партнер рубрики:
Kochy
25 августа
13:31
242
​Российская компания Invest AG акционеров металлургической компании Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова купила 130 га земли под строительство квартир в Москве у чешской группы PPF.

PPF продала земельные участки в Москве российским стальным магнатам

Группа PPF продолжает выводит бизнес из России. На данный момент ей удалось продать 130 га в городском комплексе «Новая Москва». Земельный участок площадью 1,2 млн квадратных метров предназначен для строительства квартир.

Новым владельцем участка стала компания Invest AG, принадлежащая акционерам холдинга Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову. Оба российских олигарха в последнее время активно инвестируют в проекты жилой недвижимости.

«Земля давно выставлена ​​на продажу. В его покупке изначально была заинтересована девелоперская компания Yard. Но фактически договор купли-продажи, подписанный в конце 2021 года, этим покупателем не соблюдался. По этой причине авансовый платеж, не подлежащий возврату согласно соответствующему положению заключенного договора, впоследствии был аннулирован. Затем землю снова выставили на продажу. Сделка с новым покупателем заключена», — подтвердил директор по коммуникациям PPF Group Леош Роусек.

В середине августа Invest AG приобрела 100% акций ИСК Клоково, владеющей 130 га земли в Новой Москве.

По информации российской газеты «Коммерсантъ», изначально PPF планировал получить за участок 3,6 млрд рублей (1,5 млрд крон), однако текущая сумма сделки, вероятно, будет значительно ниже из-за военного конфликта. Ранее на земле планировался проект многоквартирных домов за 100 миллиардов рублей (41 миллиард крон).

PPF выставила на продажу землю в Новой Москве в конце 2021 года и договорилась с петербургской девелоперской компанией Yard, подконтрольной Андрею Кошкину. Сделка, как было заявлено, сорвалась, и теперь российский бизнесмен пытается в судебном порядке взыскать 400 миллионов рублей (166 миллионов крон) с собственника земли — компании ISK Klokovo.

Сталелитейные магнаты из Evraz в прошлом уже инвестировали в строительство многоквартирных домов. В начале 2022 года, например, они купили 40-процентную долю в проекте комплекса площадью 139 тысяч квадратных метров в подмосковном Видном, основным владельцем которого является компания RKS Development, принадлежащая членам семьи финансиста Игоря Сагиряна.

Группа PPF планирует продать все свои российские активы и уйти с рынка. Помимо земли, она владела офисными проектами в России, агрофирмой RAV Agro-Pro, которая базируется в Воронеже, а также до сих пор владеет долей в золотодобывающей компании Polymetal и частью банка Home Credit and Finance Bank.

PPF уже продала часть земли в регионах России или жилой комплекс Homecity в комплексе «Новая Москва» группе ICT Group Александра Несиса, который в прошлом был близким деловым партнером Петра Келлнера. В процессе продажи находятся и другие объекты, например, логистический парк «Южные ворота» в Московской области площадью 650 000 кв. м, на который в ближайшее время должен найтись покупатель.

Уже в мае PPF объявила о продаже российского Home Credit. Однако сделка осуществляется частями. В конце мая 49,5% акций Home Credit and Finance Bank были проданы пяти российским инвесторам. Затем PPF будет постепенно продавать оставшуюся долю в течение следующих нескольких месяцев. Сделка должна быть одобрена Центральным банком России.

Всего покупателей пять. Самый известный из них — Иван Тырышкин, ранее занимавший должность директора российской фондовой биржи РТС. Другими инвесторами являются Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка и Дмитрий Чемендряков. Каждый из них в настоящее время владеет 9,9% акций российского Home Credit and Finance Bank.

Источник: seznamzpravy.cz

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