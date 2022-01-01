Каждый чех должен в среднем 300 000 крон. Общий долг населения превышает 3,1 триллиона крон

​Общий долг населения Чешской Республики достиг 3,14 трлн крон на конец первого полугодия, увеличившись в годовом исчислении на 365,5 млрд крон. Таким образом, каждый чех в среднем должен 300 000 крон.

Долгосрочный долг чехов на конец первого полугодия составил 2,61 трлн крон, и его рост значительно замедлился. Долг увеличился на 332,3 млрд крон в годовом исчислении. По сравнению с первым кварталом 2022 года это на 51,5 млрд крон больше, что является наименьшим квартальным приростом за полтора года. Это следует из данных Реестра банковских и небанковских сведений о клиентах.

Краткосрочная задолженность на конец второго квартала составила 526,2 млрд крон, увеличившись в годовом исчислении на 6,7%. До пандемии covid-19 спрос на краткосрочные потребительские кредиты постепенно ослабевал. Тем не менее, примерно с середины прошлого года спрос на данный вид кредитов постепенно восстанавливается.

Общий долг населения Чешской Республики достиг 3,14 трлн крон на конец первого полугодия, увеличившись в годовом исчислении на 365,5 млрд крон. Таким образом, средний чех гипотетически должен примерно 300 000 чешских крон.

«Кредитный рынок в этом году претерпевает трансформацию. С одной стороны, на это влияет рост ставок по ипотечным кредитам и ограничение их доступности, с другой стороны, краткосрочные кредиты переживают своего рода перезагрузку», — сказал исполнительный директор Небанковского регистра Йиржи Райл. Во второй половине текущего года он ожидает дальнейшего снижения интереса к долгосрочным жилищным кредитам.

Несмотря на снижение интереса к новым долгосрочным кредитам, общая задолженность домохозяйств по этим кредитам продолжает расти. Это потому, что люди занимают все большие суммы. Для краткосрочных кредитов средняя сумма также увеличивается. Большая часть краткосрочных кредитов используется для покупки новых и подержанных автомобилей, цена на которые увеличивается после пандемии covid-19 из-за их нехватки.

По состоянию на конец второго квартала насчитывалось 10 318 клиентов, которые не выплатили должным образом свою долгосрочную задолженность, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем долгосрочной задолженности под угрозой уменьшился на пятую часть в годовом исчислении до 5,3 млрд крон. Что касается краткосрочных кредитов, то количество клиентов, которые не смогли погасить эти кредиты, уменьшилось до 172 761 человек, т.е. на 4,1%, а объем непогашенных кредитов уменьшился на 1,2% — до 22,2 миллиарда крон. В то время как 0,9% заемщиков не выполнили свои долгосрочные обязательства, показатель по краткосрочным кредитам составил 7,6%.

«Небольшое количество клиентов, которые не смогли выполнить свои обязательства, свидетельствует о том, что люди пытаются вернуть свои долги в ожидании сложного развития экономики и ведут себя ответственно», — добавила Ленка Новотна, исполнительный директор Банковского регистра. При этом она обратила внимание на то, что все больше людей обращаются за долгосрочными и краткосрочными кредитами одновременно, что потенциально можно расценивать как рискованное поведение.

Что касается долгосрочных долгов, то люди в возрастной группе старше 55 лет больше всего подвержены риску дефолта. Они не выплачивают 0,8% своих долгов, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп. Что касается краткосрочных обязательств, то больше всего задолжали люди в возрасте от 45 до 54 лет. Младшие возрастные группы в основном подвержены риску невозврата потребительских кредитов. В возрастной группе от 25 до 29 лет непогашенной является 5,9% объема краткосрочной задолженности, что является самым высоким показателем среди всех групп. Наибольшая доля неплатежеспособных клиентов (12,7%) приходится на возрастную группу от 15 до 24 лет.

Источник: seznamzpravy.cz

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