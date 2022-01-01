Суд в Чехии объявил Sberbank CZ банкротом

Городской суд Праги объявил о банкротстве Sberbank CZ — дочерней компании крупнейшего российского банка. Суд назначил слушание по рассмотрению зарегистрированных требований кредиторов на 6 октября, после чего в тот же день будет проведено собрание кредиторов.

Это следует из информации в реестре неплатежеспособности. При банкротстве активы должника продаются, а выручка распределяется между его кредиторами.

Муниципальный суд Праги возбудил дело о неплатежеспособности Sberbank CZ в конце июля. На конец июня у банка были десятки тысяч кредиторов, перед которыми он зафиксировал обязательства на 61,76 млрд крон. Банк неплатежеспособен и, по данным за июнь, имел просроченные более чем на тридцать дней обязательства на сумму 42,3 млрд крон.

В начале мая Чешский национальный банк (ЧНБ) на законных основаниях отозвал банковскую лицензию у Sberbank CZ, после чего Пражский городской суд отправил банк в ликвидацию. 28 февраля ЧНБ начал шаги по отзыву лицензии банка. Причиной стало ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока депозитов после начала российского вторжения в Украину.

Номинальная стоимость активов банка составляет примерно 61,6 миллиарда крон. Согласно отчету арбитражного управляющего, наиболее ценными активами Сбербанка являются кредитные требования. Всего имеется более 49 000 кредитов с приблизительной балансовой стоимостью, превышающей 51 миллиард крон.

Мэрии некоторых чешских городов и регионов хранили деньги в Sberbank CZ. Например, у мэрии Высочины в банке было 2,4 миллиарда крон.

Через австрийскую компанию Sberbank Europe Sberbank CZ владеет крупнейшим российским банком Сбербанк, в отношении которого Евросоюз ввел санкции в этом году после нападения России на Украину. По данным Финансово-аналитического управления (FAÚ), подведомственного Министерству финансов, российский Сбербанк формально владеет чешским Sberbank CZ, но не контролирует его. Таким образом, активы чешского банка не подпадают под антироссийские санкции.

Источник: ceskatelevize.cz