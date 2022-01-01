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Полиция подозревает компанию AVE CZ в уклонении от уплаты налогов на 3,8 миллиарда крон

Полиция подозревает компанию AVE CZ в уклонении от уплаты налогов на 3,8 миллиарда крон

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Kochy
26 августа
10:16
33
​Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) начал судебное преследование компании AVE CZ за уклонение от уплаты налогов за обращение с отходами. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей. Ранее издание Lidovky.cz сообщало, что компании AVE CZ грозит судебное преследование, а ущерб следователи оценили в 3,76 миллиарда крон.

Полиция подозревает компанию AVE CZ в уклонении от уплаты налогов на 3,8 миллиарда крон

По словам Ибегея, одно юридическое лицо преследуется за уголовное преступление по уменьшению налогов, сборов и аналогичных обязательных платежей в связи с обращением с отходами. «Этот вопрос находится на контроле у ​​Генеральной прокуратуры», - добавил он.

Детективы убеждены, что AVE CZ нарушила закон об отходах на свалках в Бенатках-над-Йизероу, Чаславе, Горжовицах и Мшене, пишут Lidovky.cz. По версии следствия, ущерб государству составил 2,3 миллиарда крон. Компания якобы не выплатила еще сотни миллионов пострадавшим муниципалитетам. В Чаславе эта сумма составляет почти 1 миллиард крон. Ущерб в размере 437 миллионов был нанесен Бенаткам-над-Йизероу, Горжовицам на 33 миллиона и Мшено на 16 миллионов крон.

По данным полиции, AVE CZ уклонялась от налоговых обязательств как минимум с 2016 по 2020 год. «Как оператор полигона, она была обязана в соответствии с законом об отходах взимать плату за размещение отходов на свалке и выплачивать ее получателю, при этом AVE умышленно не выполнила это обязательство», - цитирует сервер текст обвинения. Мэры пострадавших муниципалитетов неоднократно высказывались против недостаточных платежей за вывоз мусора.

В марте прошлого года детективы NCOZ вмешались в дела компании AVE и попытались получить документы, связанные со свалкой. В случае вынесения окончательного решения компании могут запретить работать.

Источник: ceskenoviny



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