Губернаторы в Чехии: рынок рухнул, отрегулируйте цены на энергоносители

Рост цен на энергоносители настолько внезапный, что это уже не кризис, а обвал рынка, заявил в пятницу глава Ассоциации регионов и губернатор Южной Чехии Мартин Куба (ODS). По его словам, правительство должно продолжить регулирование цен. «Мы находимся в состоянии войны, и мы не можем отказаться от борьбы», — сказал Куба.

«Рост цен настолько внезапный, что это уже не кризис, а обвал. Если некоторые услуги стали такими дорогими, это коллапс рынка. Эта ситуация возникла потому, что мы находимся в состоянии войны, а когда мы находимся в состоянии войны, мы должны вести борьбу. Россия использует газ как оружие», — сказал Куба.

По его словам, с начала следующего года кабмин должен начать регулирование цен для населения. «Давайте назовем это регулируемым или сберегательным ценообразованием», — сказал Куба.

По замыслу регионов, для людей должна быть ограничена цена на энергию, например, на уровне 75% от их обычного потребления, чтобы была мотивация к экономии.

Правительство также должно выбрать государственного поставщика энергии. Компании должны были бы продать государству эту компанию. Это должно помочь с покупкой энергии для таких учреждений, как больницы, школы или дома престарелых.

Еще одна из мер, предложенных регионами, заключается в том, чтобы государство приобрело 100-процентную долю в производственных мощностях энергетической компании ČEZ. Доля государства в настоящее время составляет около 70% и акции торгуются на Пражской фондовой бирже.

«Давайте искать решение на уровне всей Европы. Давайте искать временные решения», — сказал Куба.

На европейском уровне цены должны быть ограничены у ключевых электростанций, поставки которых определяют цены на фондовой бирже.

Электростанции получат субсидированную часть вырабатываемой электроэнергии, которую они поставляют на рынок, что приведет к спаду всего рынка. На такой шаг уже пошли Испания и Португалия. По мнению Кубы, Чехия должна стремиться к общеевропейскому решению или, по крайней мере, к соглашению с Германией, которая является крупным игроком.

«Мы должны прийти к соглашению с Германией», - сказал Куба, имея в виду предстоящий визит канцлера ФРГ в Чехию.

Цены на энергоносители в настоящее время находятся на самом высоком уровне из-за российского вторжения в Украину и спекулянтов.

Источник: novinky.cz