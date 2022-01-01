Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Губернаторы в Чехии: рынок рухнул, отрегулируйте цены на энергоносители

Губернаторы в Чехии: рынок рухнул, отрегулируйте цены на энергоносители

Партнер рубрики:
Kochy
26 августа
11:50
607
Рост цен на энергоносители настолько внезапный, что это уже не кризис, а обвал рынка, заявил в пятницу глава Ассоциации регионов и губернатор Южной Чехии Мартин Куба (ODS). По его словам, правительство должно продолжить регулирование цен. «Мы находимся в состоянии войны, и мы не можем отказаться от борьбы», — сказал Куба.

Губернаторы в Чехии: рынок рухнул, отрегулируйте цены на энергоносители

«Рост цен настолько внезапный, что это уже не кризис, а обвал. Если некоторые  услуги стали такими дорогими, это коллапс рынка. Эта ситуация возникла потому, что мы находимся в состоянии войны, а когда мы находимся в состоянии войны, мы должны вести борьбу. Россия использует газ как оружие», — сказал Куба.

По его словам, с начала следующего года кабмин должен начать регулирование цен для населения. «Давайте назовем это регулируемым или сберегательным ценообразованием», — сказал Куба.

По замыслу регионов, для людей должна быть ограничена цена на энергию, например, на уровне 75% от их обычного потребления, чтобы была мотивация к экономии.

Правительство также должно выбрать государственного поставщика энергии. Компании должны были бы продать государству эту компанию. Это должно помочь с покупкой энергии для таких учреждений, как больницы, школы или дома престарелых.

Еще одна из мер, предложенных регионами, заключается в том, чтобы государство приобрело 100-процентную долю в производственных мощностях энергетической компании ČEZ. Доля государства в настоящее время составляет около 70% и акции торгуются на Пражской фондовой бирже.

«Давайте искать решение на уровне всей Европы. Давайте искать временные решения», — сказал Куба.

На европейском уровне цены должны быть ограничены у ключевых электростанций, поставки которых определяют цены на фондовой бирже.

Электростанции получат субсидированную часть вырабатываемой электроэнергии, которую они поставляют на рынок, что приведет к спаду всего рынка. На такой шаг уже пошли Испания и Португалия. По мнению Кубы, Чехия должна стремиться к общеевропейскому решению или, по крайней мере, к соглашению с Германией, которая является крупным игроком.

«Мы должны прийти к соглашению с Германией», - сказал Куба, имея в виду предстоящий визит канцлера ФРГ в Чехию.

Цены на энергоносители в настоящее время находятся на самом высоком уровне из-за российского вторжения в Украину и спекулянтов.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
26 августа
17:27
17
Общество
ВИДЕО: В Чехии мужчина запрыгнул на капот уезжающей машины, где сидели преступники
Assets
26 августа
16:15
196
Политика
«Продаётся Путин!». Вырученные средства с продажи карикатурной статуи президента РФ пойдут на боевой дрон для Украины
Assets
26 августа
15:02
318
Общество
Организация по миграции: Почти половина беженцев в Чехии планируют вернуться в Украину
Assets
26 августа
15:00
427
Политика
Популярность премьер-министра Чехии Петра Фиалы стремительно падает
Последние новости:
Assets
26 августа
17:27
17
Общество
ВИДЕО: В Чехии мужчина запрыгнул на капот уезжающей машины, где сидели преступники
Assets
26 августа
16:15
196
Политика
«Продаётся Путин!». Вырученные средства с продажи карикатурной статуи президента РФ пойдут на боевой дрон для Украины
Assets
26 августа
15:02
318
Общество
Организация по миграции: Почти половина беженцев в Чехии планируют вернуться в Украину
Assets
26 августа
15:00
427
Политика
Популярность премьер-министра Чехии Петра Фиалы стремительно падает
Assets
26 августа
14:07
588
Общество
Чешским компаниям не хватает IT-специалистов, поэтому просят разрешить нанимать проверенных россиян и белорусов
Assets
26 августа
12:36
964
Экономика
«Треть фирм не переживёт эту зиму», — в чешских компаниях грядут банкротства и увольнения
Assets
26 августа
10:16
370
Экономика
Полиция подозревает компанию AVE CZ в уклонении от уплаты налогов на 3,8 миллиарда крон
Assets
26 августа
09:27
767
Экономика
Суд в Чехии объявил Sberbank CZ банкротом
Assets
26 августа
09:04
1129
Общество
Чехия предложила Евросоюзу отменить упрощенный визовый режим для россиян
Assets
25 августа
17:50
912
Общество
В Праге в полицию позвонила испуганная мать — сын угрожал ей убийством


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы