«Треть фирм не переживёт эту зиму», — в чешских компаниях грядут банкротства и увольнения

Экономичного тарифа для компаний не будет — заявил после заседания правительства министр промышленности Йозеф Сикела. Кабинет министров все еще рассматривает возможность оказания помощи предприятиям, которые потребляют больше всего энергии. Сами компании предупреждают, что грядут банкротства и увольнения.

Правительство поможет предприятиям, отменив плату за возобновляемые источники, предоставив субсидии на фотоэлектрическую энергию и гарантии по кредитам, но прямой помощи, которая немедленно уменьшила бы счета за электроэнергию, пока не планируется.

«Я понимаю, что для многих это может показаться незначительным шагом, но когда мы посмотрели на количество компаний с операционными убытками, то обнаружили, что их не уж так много», — сказал министр промышленности Йозеф Сикела (от STAN) для Seznam Zprávy. И все же по данным Ассоциации малых и средних предприятий, ситуация в отрасли в преддверии зимы серьезная.

«Основываясь на информации из нашей членской базы, мы оцениваем, что от 20 до 30% малых и средних предприятий могут не "пережить" зиму. Даже те, кто сейчас не находятся в убытке, могут очень быстро там оказаться», — сказал председатель правления Ассоциации Йозеф Ярош.

Малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели составляют 99 процентов ото всех компаний в Чешской Республике. В них работает в общей сложности два миллиона человек, что составляет 61 процент ото всех работающих. Если предприниматели разорятся, люди потеряют работу — пригрозила Ассоциация малых и средних предприятий в открытом письме.

Рынок труда нуждается в сотрудниках

У чешских компаний проблемы с поиском сотрудников, безработица в Чехии самая низкая в ЕС, и в настоящее время компании наоборот обращаются к правительству с просьбой допустить на рынок труда больше иностранцев.

Экстремальные цены на энергоносители особенно опасны для промышленности, стекольных заводов, пекарен, прачечных с высоким уровнем потребления. Правительство могло бы помочь им с покрытием высоких счетов за электроэнергию больше, чем в рамках текущих программ, как было сказано на вчерашней пресс-конференции правительства. Кабмин пока обдумывает детали, ситуация прояснится в течение нескольких недель.

Компании призывают к оказанию им прямой помощи, как было во время ковида

По словам Яроша, прямая помощь, например, как «в ковидные времена», была бы наиболее разумной. «В идеале нужно выделять компенсации, как те, которые были во время пандемии ковида. Было бы неплохо, если бы государство могло компенсировать затраты на энергоносители выше уровня 2020 года. Но мы готовы к переговорам. Я понимаю, что помочь всем невозможно, но я бы ходатайствовал за максимально широкий сегмент», — предлагает Ярош.

Государство отменит плату за возобновляемые источники энергии (OZE) для всех компаний, а также для домашних хозяйств. «Компаниям и домохозяйствам не придется платить за возобновляемые источники энергии с октября этого года до конца следующего года», — сказал министр Сикела. Плата за OZE составляет 599 крон за 1 потребляемый МВтч.

Мы будем рады получить субсидии на солнечные батареи, но сначала нам нужно пережить зиму

«Мы этому рады. Но это лишь экономит компаниям около 6% от цены энергии. Это поверхнострная помощь, которая не решает ситуацию», — сказал Ярош SZ Byznys.

Для перехода с газа на другие источники энергии компании получат миллиарды:

«Мы предоставили 5 миллиардов на внедрение фотовольтаики для малых и средних компаний. У нас есть 10 миллиардов на помощь предпринимателям с экономией тепла в зданиях, а также перехода с газового отопления на другой носитель», — подсчитывает министр промышленности Сикела.

Компании позитивно оценивают сбсидии на установку фотовольтаики. Государство вносит 35% расходов на приобретение фотоэлектрической электростанции и 50% (в случае с Прагой 45%) расходов на накопление энергии от солнечных батарей.

«Интерес к этому есть и будет. Бизнес должен отреагировать на войну, которая продлится еще неизвестно сколько. Компании хотят перейти от газа к возобновляемым источникам энергии. Но для того, чтобы это реализовать, они должны вообще быть в состоянии пережить зиму», — сказал Ярош.

Национальный банк развития также принимает заявки по программе Záruka Energie с конца марта. Это относится к малым и средним предпринимателям из отдельных секторов, чьи расходы на энергию превышают десять процентов от общих эксплуатационных расходов.

Если они возьмут кредит в размере от одного до десяти миллионов крон для оплаты энергии, они получат гарантию до 80 процентов основной суммы. Однако интерес среди предпринимателей минимален. В конце июля банк одобрил три заявки на гарантированные кредиты на сумму 25 миллионов крон.



Источник: seznamzpravy.cz

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