В Чехии дорожают стройматериалы и не хватает рабочей силы

Полугодовая война в Украине оказывает значительное влияние на чешскую строительную отрасль. Это вызвало дальнейший рост цен на строительные материалы, хотя цены на некоторые товары уже начали стагнировать или падать, а также вызвало дефицит некоторых из них. Конфликт также усугубил проблему многолетней нехватки рабочей силы в Чехии, но строительство из-за этого не пришлось останавливать.

Это следует из опроса, проведенного ЧТК среди строителей.

«Война оказала большое влияние на дефицит и рост цен на сталь. Резкое повышение цены на газ может повлиять на стоимость обожженных материалов, таких как брусчатка, кирпич или черепица», — сказал представитель «Метростава» Войтех Костиха. Эдита Новотна из компании Strabag назвала беспрецедентным отсутствие основных строительных материалов и рост их цен. Повышение стоимости закупки строительных материалов также вынудило строительные компании вести переговоры с инвесторами о дополнительных корректировках договорных условий.

В начале войны Чехия опасалась массового оттока украинских строителей, но этого не произошло.

«По оперативной и имеющейся информации, значительного сокращения украинских рабочих в связи с войной на Украине не было. Невозможно обобщать, но, по информации решающих строительных компаний, война не оказывает большого влияния на количество работающих в Чехии украинцев», — сказал Йиржи Ноуза, президент Ассоциации предпринимателей-строителей.

Украинцы, долгое время работавшие в Чехии, в основном не уезжали, а те, кто находился в Украине в начале войны, не могли вернуться из-за мобилизации.

«Таким образом, многолетняя нехватка квалифицированных рабочих в Чешской Республике усугубилась, будь то рабочие или технико-экономические профессии», - сказала Новотна из Strabag. По словам Ондржея Шуха из Skanska, в настоящее время более заметна нехватка претендентов на строительные профессии — от разнорабочих до электриков и водителей до прорабов и руководителей строительных проектов.

Дальнейший отток украинцев мог бы иметь уже более фундаментальные последствия, если бы приказ о призыве пришел для всех украинцев, работающих в Чехии. «Это серьезно поставит под угрозу большинство строек в Чешской Республике и может привести к коллапсу всей строительной отрасли, которая полностью зависит от рабочих из Украины», — сказал Эвжен Корец, генеральный директор и председатель совета директоров Ekospol.

Источник: stavebni-forum.cz