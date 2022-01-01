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В Чехии предложили компенсировать расходы сотрудникам, работающим удаленно

В Чехии предложили компенсировать расходы сотрудникам, работающим удаленно

Партнер рубрики:
Kochy
27 августа
09:42
823
Работодатели в Чехии скоро должны будут возмещать расходы на энергию, тепло и воду людям, которые работают удаленно. Об этом говорится в рабочей версии готовящейся поправки к Трудовому кодексу. Согласно предложению, компании и учреждения должны выплачивать работникам, работающим из дома, единовременную выплату. Министерство труда будет регулярно оценивать данные для расчета таких компенсаций. По словам главы ведомства Мариана Юречки (KDU-ČSL), правовые нормы для удаленной работы могут применяться со следующего года.

В Чехии предложили компенсировать расходы сотрудникам, работающим удаленно
Так называемый home office был одним из бонусов от работодателя, но во время эпидемии он стал обычным способом работы. «Мы подготовим правила для домашнего офиса в поправке к закону. Я хотел бы, чтобы она применялась с 1 января 2023 года», — сказал Юречка журналистам.
 
Растут расходы на электроэнергию, газ и отопление. Ожидается дальнейшее повышение цен. Но, по словам Юречки, установление правил не связано с повышением цен.
 
Удаленная работа гарантируется для работников во всех странах ЕС директивой о балансе между работой и личной жизнью (WLB). Постановление призвано способствовать совмещению ухода за детьми и близкими с трудоустройством. Чехия, как и все другие государства-члены, должна была ввести европейские правила к началу августа этого года. Это заняло более трех лет. Готовые предложения министерство пока не представило. Социальный комитет палаты несколько раз обсуждал подготовку законодательных изменений. Он неоднократно обращался за предложениями к бывшему руководству ведомства.
 
Согласно рабочей версии поправки к кодексу, которой располагает ЧТК, работодатель должен компенсировать удаленному работнику расходы. Эта сумма не будет включена в заработок.
 
Компания или учреждение также должны платить работнику почасовую фиксированную ставку за газ, электричество, топливо, центральное отопление, воду, отходы. Предлагаемый раздел предусматривал минимум 2,80 крон за каждый начатый час работы. Сумма на каждый год будет определяться министерством в указе, который будет применяться с января. Расчеты будут основпны на данных Чешского статистического управления о затратах на одного взрослого в среднем домашнем хозяйстве. В исключительных случаях можно будет валоризировать суммы для расчета минимальной компенсации, если общие затраты увеличились не менее чем на 20%, согласно рабочей версии.
 
Удаленная работа должна регулироваться соглашением, которое работодатель заключает с работником в письменной форме. Он должен содержать данные о месте, где будет работать сотрудник. Следует также определить объем работы и условия распределения рабочего времени. Должно быть уточнение способа связи, постановка задач или условия возмещения затрат.
 
Источник: ceskenoviny.cz


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