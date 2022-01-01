Милан Рейндл - единственный чех, который делает модели для Lego.

Немного мужества, дерзости, таланта, а также правильный выбор времени. Это все, что вам нужно, чтобы получить работу в Lego. Как, например, Милан Рейндл - единственный чех из четырехсот дизайнеров, разрабатывающих модели Lego в Биллунде, Дания.

Милан начал играть с кубиками Lego, когда ему было 11 лет. Свой первый набор, маленькую ракету, которую он использовал для установки всего, от самолетов до кораблей, он выбрал в Германии, пока на ему не надоела. Его арсенал цветных кубиков роси когда ему исполнилось пятнадцать, когда он сказал себе: «Хватит! Я должен сделать что-то более зрелое».

Мир его детства проснулся десятью годами позже, когда он получил в подарок набор Lego Technic от своей девушки.. Он распаковал коробку и собрал ее за три часа. И снова утром. Через три дня у него уже были заказаны другие комплекты. «Тот год был очень необычным, большая часть моих сбережений былв потрачена на покупку Lego», — вспоминает он.

Спустя несколько лет образованный учитель решил, что его увлечение может стать работой. На отправленное им в Данию резюме долгое время никто не реагировал. Однако однажды ему написали, чтобы он пришел на собеседование.

«Я добился успеха, но тем временем кого-то внутри перевели на вакантную должность», — говорит дизайнер. «Я хотел показать им, что они совершили ужасную ошибку. Я строил все более и более яростно. Раз в три месяца я отправлял фото и видео своих творений руководителю отдела Lego Technic», — описал он свой путь в крупнейшую в мире компанию по производству игрушек.

Он целый год ждал телефонного звонка из Дании. Со временем это место стало доступным, и сегодня дизайн наборов Lego уже более десяти лет имеет чешский след. Единственный чех в датском филиале стоит за десятками наборов Lego Technic, а это самая сложная серия наборов.

«Это очень специфический отдел. Нужно понимать законы механики, немного физики, иметь общее представление о том, как работают машины, коробки передач, разные системы рычагов, и иметь для этого воображение и терпение», — описал он.

И как выглядит такой день на работе мечты? Может быть, точно так же, как у вас. Вы садитесь за письменный стол в офисе, включаете компьютер и читаете электронную почту. Милан заклеил весь свой блокнот заметками о задачах, которые перед ним стоят. Он должен посвятить себя бумажной работе, тестированию новых элементов или обучению начинающих дизайнеров.

Самая веселая часть всей работы — это сборка кубиков. Все, что вам нужно сделать, это повернуться в своем офисном кресле, залезть в одно из десятков отделений с деталями Lego и начать. «Когда у меня хороший день, я трачу на работу, может быть, шесть часов, но таких дней становится все меньше и меньше», — говорит он. В последнее время он занимается строительством около двух часов в день.

«Я строю методом проб и ошибок. Я всегда был паршивым шахматистом. Я могу предсказать на четыре-пять ходов вперед. На этом возможности моего мозга заканчиваются. Когда я узнаю, что что-то в коробке передач не влезает в машину, мне приходится это брать и переделать», — рассказал он.

Копируя метод "CLTR+C, CTRL+V", в Technic многого построить не получится. В большинстве случаев у каждого автомобиля разное расположение коробки передач, разный тип подвески, разный мост. Многие модели созданы на основе реальных автомобилей, мотоциклов, строительных машин и строительных механизмов.

Лучше всего, когда у дизайнера вещь перед глазами. Например, в 2016 году они припарковали новый вездеходный мотоцикл BMW у офиса Lego в Биллунде. «Нам пришлось подписать много бумаг, что мы не будем его трогать, фотографировать и кататься на нем», — вспоминает Чех.

Однако в большинстве случаев дизайнерам приходится обходиться визуализацией, 3D-моделями в Cad (программа для технического черчения, прим. ред.), масштабной моделью машины или проектным эскизом.

Но бывает и так, что дизайнеры полагаются на свою память. В 2019 году перед Миланом была поставлена ​​задача построить новый Land Rover в то время, когда его еще не существовало. Все материалы были засекречены и компания не хотела их отправлять до подписания контракта. «Коллега, у которого в то время была зрительная память и он отлично рисовал, прилетел в студию в Британию, где ему показали глиняную модель на металлическом шасси. Он не мог ничего нарисовать на месте, но как только прилетел в аэропорт, сразу приступил к работе», — говорит он.

В каждой серии Lego есть свои команды дизайнеров. В офисах по очереди сменяют друг друга четыреста дизайнеров разных национальностей, говорящих по-английски. 60-летний коллега в кресле напротив занимается проектированием моделей уже 35 лет. Некоторых Милан уже знал в детстве, но ему это никогда не приходило в голову.

Возможно, Милан когда-нибудь получит такую ​​же честь. За 10,5 лет он создал 26 моделей, а поклонники Lego знают его с этого года по телевизионному реалити-шоу Lego Masters, где он был членом жюри.