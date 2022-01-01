Дорогая энергия в Чехии приводит к краху: закрываются мясные лавки, пекарни и магазины

​За последние два месяца две компании обанкротились и еще пять выставлены на продажу — такая сейчас ситуация среди чешских мясопереработчиков. К этому добавились девять закрывшихся пекарен и десятки магазинов сети COOP. Причина? Высокие цены на энергию.

«Когда мы смоделировали потребление электроэнергии до конца года, в текущих ценах это увеличение на 95 миллионов крон по сравнению с прошлым годом. Только за электричество. Это больше, чем наша прибыль в прошлом году», — говорит владелец магазина MP Krásno Карел Пильчик.

По его словам, энергозатраты уже составляют около 10% от цены продукта, но это еще не в полной мере отразилось товарах. Тем не менее, переработчики и производители мяса знают, что дальнейшее повышение цен должно произойти. Однако в то же время они опасаются, что люди перестанут покупать качественную продукцию.

«Осень будет очень жестокой. Будет много товаров со скидкой, может быть, кто-то будет экономить на качестве, потому что дешевые продукты, вероятно, будут продаваться больше», — добавляет Пилчик, по мнению которого больше всего рискуют малые и средние предприятия. Именно на них больше всего влияет нынешний рост цен на энергоносители, и у них не так много вариантов снижения энергопотребления.

«Мы стараемся экономить, но у нас мало что получается. Температуры прописаны, если упростить, надо охладить примерно гектар.В цехах должно быть от нуля до десяти градусов. Нам негде экономить. Для нас это огромная проблема», — говорит Пилчик.

Ситуация уже начинает иметь фатальные последствия. «За последние два месяца две компании уже обанкротились. Пока это в основном малые и средние предприятия», — добавляет Пилчик. Одной из упомянутых компаний является Jatky Sojka. Помимо бойни, компания с пятьюдесятью сотрудниками также управляла восемью собственными магазинами в трех районах и доставляла продукцию в близлежащие школы и дома престарелых.

Однако на этом проблемы мясной отрасли не заканчиваются. «Еще четыре-пять компаний сейчас выставляются на продажу. Это небольшие компании, в каждой из них около 25 человек. Как и в случае с пекарями, это начнет затрагивать и нас. Им нужно тепло, нам нужен холод. Электричество по-прежнему необходимо», — добавляет Пилчик.

Именно пекарни уже несколько месяцев привлекают внимание к проблеме, и среди них больше всего пострадавших от высоких цен на энергоносители. По данным Ассоциации пекарей и кондитеров, например, в этом году закрылись пекарни группы PEK Group в Страконицах, Брандис-над-Лабем и Шумперке, Могельницка Пекарна, Пекарна Бенешов и Босковицке Пекарстви.

«Кроме того, существует большое количество пекарен, которые забрали кредиторы и пытаются управлять ими и каким-то образом вернуть свои долги», — добавляет Богумил Главаты, исполнительный директор Союза пекарей и кондитеров Чешской Республики.

Истории в основном похожие — компании с грустью прощаются с клиентами, с которыми работали десятилетиями на их дверях и в социальных сетях. Совсем недавно, например, пекарня и кондитерская Jindra в Дечине, которая существует на рынке уже более двадцати лет.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что с 31 июля 2022 года наша пекарня Jindra закрывается ПОЛНОСТЬЮ. Почему - наверняка вы все знаете причину... невероятное повышение цен на энергоносители, особенно газ, который имеет для нас решающее значение, и в то же время постоянно растущие цены на сырье и все затраты... Нам всем очень жаль , нет другого пути. Мы благодарим всех наших клиентов за вашу лояльность и желаем вам много терпения и счастья», — говорится на странице пекарни в Facebook.

Десятки магазинов уже закрыты сетью кооперативных магазинов COOP из-за высоких затрат на электроэнергию.

«Пока они находятся в нижней десятке, но многие ритейлеры все еще имеют старые цены на энергоносители. Однако многие из их контрактов истекают осенью. Такая же ситуация и с производителями. Кроме того, многие из них подтверждают, что не могут найти поставщика и, таким образом, попадают в спотовые цены», — добавляет Павел Бржезина, руководитель COOP, под управлением которого находится 2400 магазинов, в основном в небольших городах и селах.

В то же время Бржезина добавляет, что растут не только затраты на энергию. Расходы на упаковку, а также заработная плата тоже увеличиваются. «Многие производители заявляют, что цены будут только расти», — добавляет Бржезина.

Источник: seznamzpravy.cz