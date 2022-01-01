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По темпам задолженности Чехия опережает другие страны Европейского союза

По темпам задолженности Чехия опережает другие страны Европейского союза

Партнер рубрики:
Kochy
29 августа
11:19
458
В прошлом году Чехия брала в долг быстрее всех стран Евросоюза, имела рекордный дефицит бюджета и низкие темпы экономического роста. Об этом говорится в отчете Высшей контрольной палаты Чехии (Nejvyšší kontrolní úřad) за 2021 год. Напротив, ведомство положительно оценило низкий уровень безработицы в стране.

По темпам задолженности Чехия опережает другие страны Европейского союза

«Несмотря на то, что Чешская Республика оставалась одной из стран с наименьшими долгами в Европейском союзе, она также была страной с самым быстрым ростом долга в годовом исчислении», — заявил NKÚ, указав на тот факт, что доля государственного долга по отношению к ВВП увеличилась на 4,2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

«В то время как двадцать стран ЕС смогли сократить свой долг к ВВП в годовом исчислении в 2021 году, в Чехии этот показатель увеличился более чем на четыре процентных пункта», — напомнил председатель NKÚ Мирослав Кала, добавив, что без реформы расходов и сокращения государственного аппарата, нет никаких шансов на консолидацию государственных бюджетов, даже при условии экономического роста.

Прошлогодний дефицит почти в 420 миллиардов крон был даже на 52 миллиарда хуже, чем худший результат государственного казначейства в 2020 году, хотя экономические ограничения, связанные с эпидемией covid-19, в прошлом году не достигли того же уровня, что и в 2020 году.

По данным ведомства в прошлом году, обязательные расходы поглотили 94% доходов государственного бюджета, и, таким образом, у правительства было всего около 95 миллиардов крон на решение текущих проблем или стимулирование экономики.

Если государство не начнет заниматься экономией расходов, без увеличения доходов бюджета не обойтись, отмечает NKÚ.

Чешская Республика была среди стран с самым низким экономическим ростом в Евросоюзе в прошлом году. Рост ВВП в годовом исчислении на уровне 3,3% был на 2,1 процентного пункта ниже, чем в среднем по ЕС. Единственным положительным моментом было сохранение низкого уровня безработицы.

Контрольная палата также указала, что управление территориальными бюджетами после консолидации оказалось с профицитом в размере 41,3 млрд крон и увеличилось на 27,3 млрд крон в годовом исчислении. В конце 2021 года остаток на банковских счетах органов местного самоуправления достиг 367,5 млрд крон.

«Территориальные бюджеты нуждаются в определенном резерве. Однако необходимо задаться вопросом, не являются ли текущие резервы уже избыточными, к тому же обесцененными высокой инфляцией», — добавил президент NKÚ.

Источник: novinky.cz



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