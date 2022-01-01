Чехия заморозила активы только троих россиян и 18-ти компаний

Европейские санкции, которые были приняты в связи с войной России на Украине, пока коснулись лишь относительно небольшого круга россиян и российских компаний с активами в Чехии. Это следует из данных, предоставленных порталу Seznam Zprávy Управлением финансового анализа (FAÚ) на основании закона о свободном доступе к информации.

FAÚ не предоставляет данные о конкретных санкционных случаях, однако по запросу Seznam Zprávy впервые с начала конфликта опубликовало, что европейские санкции пока затронули трех физических и восемнадцать юридических лиц.

Это санкции, принятые с начала войны (24 февраля) по 19 августа, по которым ведомство «осуществило предварительные меры или заморозило активы», написал в ответ на запрос редакции директор Йиржи Гилмар.

Тот же государственный служащий недавно оценил сумму замороженных активов в 10 миллиардов крон в интервью Seznam Zprávy.

По сравнению с данными FAÚ о мерах в отношении российской собственности в Чехии, европейский санкционный список значительно шире — как по количеству физических, так и по количеству юридических лиц.

На данный момент – после последнего обновления в июле – в нем 1229 физлиц и 110 юрлиц. Это не только россияне и российские компании, но и некоторые белорусские предприятия. В последний пакет санкций был добавлен даже один словак — Юзеф Гамбалек — из пропутинского мотоклуба Noční vlci.

В отношении лиц и компаний, находящихся под санкциями, согласно соответствующим правилам ЕС должны быть заморожены все средства и экономические ресурсы, которые принадлежат этим лицам или контролируются ими. Это может быть недвижимость, банковские счета или доли в компаниях.

В Чехии известен случай, когда таким образом был заморожен отель Marianská Lázné Westend, который контролируется попавшим под санкции российским олигархом Александром Пумпянским.

Также ранее описывалось дело российского депутата Льва Ковпака. При этом, по неофициальной информации, средства на счету его жены Вероники, на которые Ковпак имел право распоряжения, подлежали аресту.

Санкции коснулись и другого российского депутата Андрея Трифонова, семья которого много лет контролировала инжиниринговую компанию ČKD Blansko Holding.

Объем конфискованного имущества и количество лиц, находящихся под санкциями, в Чехии могли бы быть выше, но проблема в том, что находящиеся под угрозой предприниматели часто передают имущество тем, кого санкции не затронули.

Решить проблему может национальный санкционный список, создание которого предусмотрено предложенным так называемым законом Магнитского. У поляков, например, давно есть свой список. То есть лица и компании, которые еще не внесены в черный список ЕС, должны быть внесены в чешский список.

Государственный сектор не должен вести дела с российскими фирмами, пострадавшими от санкций, но это ограничение явно не является абсолютным.

Это также продемонстрировал случай MSA, традиционного производителя промышленной арматуры, базирующийся в Долни Бенешове (Опава). Это один из поставщиков для чешских атомных электростанций в Темелине и Дукованах. Конечным владельцем до недавнего времени числился Дмитрий Пумпянский, который является отцом уже упомянутого Александра Пумпянского (старший также находится в европейском санкционном списке). Однако полугосударственная компания ČEZ договорилась с FAÚ об исключении.

И она была не единственной, кто сделал это. На вопрос Seznam Zpráv директор FAÚ Иржи Гилмар заявил, что они уже предоставили 16 таких исключений.

«И это в той мере, в какой это абсолютно необходимо и по причинам, указанным в соответствующих европейских правилах», — указал Гилмар в своем ответе.

Источник: seznamzpravy.cz

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