ČEZ перестала принимать новых клиентов, которые хотели бы перейти к ней от конкурентов

Сложившаяся ситуация на энергетическом рынке вынудила полугосударственную CEZ пойти на необычный шаг. Компания прекратила предлагать электроэнергию и газ новым клиентам, которые хотели бы сменить своего текущего поставщика на ČEZ.
Продавец вынужден был бы установить для этих клиентов очень высокие цены. «Переход к новому поставщику им сейчас не выгоден. Как только ситуация успокоится, мы хотим возобновить предложение», — сказал представитель ČEZ Group Роман Газдик.
«Сейчас на рынке цены на энергоносители чрезвычайно высоки, и они меняются как на дрожжах каждый день. Мы интенсивно анализируем ситуацию, поэтому не предлагаем краткосрочный переход к нам тем клиентам, у которых сейчас есть свой поставщик. Мы продолжаем предлагать энергию всем клиентам, которые переезжают на другое место жительства или нуждаются в подключении нового пункта сбора», — говорится на сайте поставщика.
Менять поставщика сейчас не рекомендуется, так как заказчику очень сложно будет получить действительно выгодное предложение от нового поставщика.
ČEZ Prodej также продолжает снабжать энергией людей в крайнем случае, если их предыдущий поставщик прекратил свою деятельность.
«Мы все еще заключаем новые контракты на электроэнергию и газ для наших постоянных клиентов, чьи фиксированные контракты заканчиваются. Или для клиентов, которые просят подключить новый пункт или переехать», — объясняет Газдик.
Цены на электроэнергию на бирже в настоящее время бьют новые рекорды. В понедельник цена с поставкой на следующий год на Пражской фондовой бирже превысила предыдущий максимум в 1000 евро (примерно 24 600 крон) за мегаватт-час (МВтч). «Это разница в 6500 крон/МВтч за один день. Это означает, что подготовить предложение для клиента практически невозможно», — объясняет Газдик.
Торговцы энергией покупают электроэнергию и газ для своих существующих клиентов, которые на данный момент защищены от высокого роста. Наоборот, для новых клиентов поставщики энергии вынуждены покупать по текущим высоким ценам.
Смена поставщиков когда-то была обычной практикой во время роста цен на энергоносители, но времена меняются из-за беспрецедентного роста цен.
«Смена поставщика сейчас не может быть рекомендована, потому что покупателю очень сложно получить действительно выгодное предложение от нового поставщика», — говорит Газдик.
«Таким образом, ČEZ Prodej пришлось бы устанавливать чрезвычайно высокие цены для наших новых клиентов, что было бы невыгодно», — добавляет Газдик, добавляя, что оптовая цена на энергию может снова снизиться из-за текущих колебаний. В этом случае вновь прибывшие клиенты будут зря платить чрезмерно высокую стоимость.
Другие крупные поставщики пока официально не объявили об аналогичном шаге.
Источник: seznamzpravy.cz
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