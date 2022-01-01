Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
ČEZ перестала принимать новых клиентов, которые хотели бы перейти к ней от конкурентов

ČEZ перестала принимать новых клиентов, которые хотели бы перейти к ней от конкурентов

Партнер рубрики:
Kochy
29 августа
19:00
615
​Чешский поставщик энергии ČEZ Prodej прекратил прием новых клиентов, которые хотели бы перейти в компанию от конкурентов. При нынешнем росте цен на энергоносители ČEZ не сможет создать для них выгодное предложение.

ČEZ перестала принимать новых клиентов, которые хотели бы перейти к ней от конкурентов

Сложившаяся ситуация на энергетическом рынке вынудила полугосударственную CEZ пойти на необычный шаг. Компания прекратила предлагать электроэнергию и газ новым клиентам, которые хотели бы сменить своего текущего поставщика на ČEZ.

Продавец вынужден был бы установить для этих клиентов очень высокие цены. «Переход к новому поставщику им сейчас не выгоден. Как только ситуация успокоится, мы хотим возобновить предложение», — сказал представитель ČEZ Group Роман Газдик.

«Сейчас на рынке цены на энергоносители чрезвычайно высоки, и они меняются как на дрожжах каждый день. Мы интенсивно анализируем ситуацию, поэтому не предлагаем краткосрочный переход к нам тем клиентам, у которых сейчас есть свой поставщик. Мы продолжаем предлагать энергию всем клиентам, которые переезжают на другое место жительства или нуждаются в подключении нового пункта сбора», — говорится на сайте поставщика.

Менять поставщика сейчас не рекомендуется, так как заказчику очень сложно будет получить действительно выгодное предложение от нового поставщика.

ČEZ Prodej также продолжает снабжать энергией людей в крайнем случае, если их предыдущий поставщик прекратил свою деятельность.

«Мы все еще заключаем новые контракты на электроэнергию и газ для наших постоянных клиентов, чьи фиксированные контракты заканчиваются. Или для клиентов, которые просят подключить новый пункт или переехать», — объясняет Газдик.

Цены на электроэнергию на бирже в настоящее время бьют новые рекорды. В понедельник цена с поставкой на следующий год на Пражской фондовой бирже превысила предыдущий максимум в 1000 евро (примерно 24 600 крон) за мегаватт-час (МВтч). «Это разница в 6500 крон/МВтч за один день. Это означает, что подготовить предложение для клиента практически невозможно», — объясняет Газдик.

Торговцы энергией покупают электроэнергию и газ для своих существующих клиентов, которые на данный момент защищены от высокого роста. Наоборот, для новых клиентов поставщики энергии вынуждены покупать по текущим высоким ценам.

Смена поставщиков когда-то была обычной практикой во время роста цен на энергоносители, но времена меняются из-за беспрецедентного роста цен. 

«Смена поставщика сейчас не может быть рекомендована, потому что покупателю очень сложно получить действительно выгодное предложение от нового поставщика», — говорит Газдик.

«Таким образом, ČEZ Prodej пришлось бы устанавливать чрезвычайно высокие цены для наших новых клиентов, что было бы невыгодно», — добавляет Газдик, добавляя, что оптовая цена на энергию может снова снизиться из-за текущих колебаний. В этом случае вновь прибывшие клиенты будут зря платить чрезмерно высокую стоимость.

Другие крупные поставщики пока официально не объявили об аналогичном шаге.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день





популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы