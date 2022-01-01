ČEZ перестала принимать новых клиентов, которые хотели бы перейти к ней от конкурентов

​Чешский поставщик энергии ČEZ Prodej прекратил прием новых клиентов, которые хотели бы перейти в компанию от конкурентов. При нынешнем росте цен на энергоносители ČEZ не сможет создать для них выгодное предложение.

Сложившаяся ситуация на энергетическом рынке вынудила полугосударственную CEZ пойти на необычный шаг. Компания прекратила предлагать электроэнергию и газ новым клиентам, которые хотели бы сменить своего текущего поставщика на ČEZ.

Продавец вынужден был бы установить для этих клиентов очень высокие цены. «Переход к новому поставщику им сейчас не выгоден. Как только ситуация успокоится, мы хотим возобновить предложение», — сказал представитель ČEZ Group Роман Газдик.

«Сейчас на рынке цены на энергоносители чрезвычайно высоки, и они меняются как на дрожжах каждый день. Мы интенсивно анализируем ситуацию, поэтому не предлагаем краткосрочный переход к нам тем клиентам, у которых сейчас есть свой поставщик. Мы продолжаем предлагать энергию всем клиентам, которые переезжают на другое место жительства или нуждаются в подключении нового пункта сбора», — говорится на сайте поставщика.

Менять поставщика сейчас не рекомендуется, так как заказчику очень сложно будет получить действительно выгодное предложение от нового поставщика.

ČEZ Prodej также продолжает снабжать энергией людей в крайнем случае, если их предыдущий поставщик прекратил свою деятельность.

«Мы все еще заключаем новые контракты на электроэнергию и газ для наших постоянных клиентов, чьи фиксированные контракты заканчиваются. Или для клиентов, которые просят подключить новый пункт или переехать», — объясняет Газдик.

Цены на электроэнергию на бирже в настоящее время бьют новые рекорды. В понедельник цена с поставкой на следующий год на Пражской фондовой бирже превысила предыдущий максимум в 1000 евро (примерно 24 600 крон) за мегаватт-час (МВтч). «Это разница в 6500 крон/МВтч за один день. Это означает, что подготовить предложение для клиента практически невозможно», — объясняет Газдик.

Торговцы энергией покупают электроэнергию и газ для своих существующих клиентов, которые на данный момент защищены от высокого роста. Наоборот, для новых клиентов поставщики энергии вынуждены покупать по текущим высоким ценам.

Смена поставщиков когда-то была обычной практикой во время роста цен на энергоносители, но времена меняются из-за беспрецедентного роста цен.

«Смена поставщика сейчас не может быть рекомендована, потому что покупателю очень сложно получить действительно выгодное предложение от нового поставщика», — говорит Газдик.

«Таким образом, ČEZ Prodej пришлось бы устанавливать чрезвычайно высокие цены для наших новых клиентов, что было бы невыгодно», — добавляет Газдик, добавляя, что оптовая цена на энергию может снова снизиться из-за текущих колебаний. В этом случае вновь прибывшие клиенты будут зря платить чрезмерно высокую стоимость.

Другие крупные поставщики пока официально не объявили об аналогичном шаге.

Источник: seznamzpravy.cz

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