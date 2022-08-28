Глава Минтруда Чехии: если не будет найдено энергетическое решение, Евросоюз распадется

​Если правительство не решит проблему роста цен на энергоносители, это может привести к распаду Европейского Союза, заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Выступая на телеканале CNN Prima News, он сказал, что решение должно быть найдено, и он считает, что это произойдет в течение двух недель. По его словам, один из вариантов — начать так называемый kurzarbeit. В ходе дебатов Юречка спорил с заместителем председателя движения ANO, экс-министром промышленности Карелом Гавличеком, который резко критиковал правительство за недостаточную помощь гражданам.

«Если решение не будет найдено, чего не может быть, Европейский союз тоже развалится, поэтому мы готовы начать kurzarbeit», — сказал Юречка в программе. kurzarbeit – это компенсация затрат на оплату труда работодателям.

Заместитель председателя кабмина признал, что ситуация с ценами на энергоносители не очень хорошая. «Я как гражданин, отец и бывший предприниматель полностью осознаю, что ситуация серьезная. Но я осмелюсь сказать, что мы справимся. Мы уже предприняли несколько шагов. Теперь нам нужно отрегулировать цены, и мы верим, что в течение недели-двух у нас будет решение», — пообещал Юречка.

Бывший министр Гавличек признал возможность kurzarbeit, но в остальном раскритиковал правительство. «Мы наблюдаем за свободным падением Чехии, и правительство наблюдает за этим. Не знаю, что еще сказать, с марта мы говорим – нужно ввести ограничение цен. Мы должны отрегулировать цену на электроэнергию. Люди не понимают, если мы производит электроэнергию сами, то почему мы так много платим", - сказал он.

У чехов самая дорогая электроэнергия в Европе. В то же время он принадлежит к крупнейшим экспортерам в мире.

Гавличек резко раскритиковал министров за их подход к гражданам. «Вы прикрываете свою некомпетентность невероятной долей высокомерия. Вы — элитарное правительство», — сказал Гавличек. «Вы совершенно оторваны от реальности, это не работает, ваша поддержка», — сказал он, добавив, что до людей дойдет всего несколько сотен крон помощи, чего недостаточно.

В ходе обсуждения Юречка также признал, что обещанная компенсация домохозяйствам в размере 5000 крон на ребенка в возрасте до 18 лет может быть повторен, так как правительство уже создало для этого систему.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в пятницу, что необходимо двигаться в направлении ограничения цен на энергоносители. Однако, по его словам, решение должно быть найдено на европейском уровне.

После договоренности с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен председательство Чехии срочно созовет заседание Совета министров энергетики по чрезвычайным мерам по урегулированию энергетической ситуации. В пятницу губернаторы призвали правительство принять быстрые меры на национальном уровне и уровне ЕС в связи с резким ростом цен. Председатель Ассоциации регионов Мартин Куба (ОДС) охарактеризовал ситуацию в энергетике как обвал рынка. Министр юстиции Павел Блажек (ODS) заявил в парламенте в пятницу, что если нынешний энергетический кризис не будет разрешен, он может угрожать политической системе страны.

Источник: echo24.cz

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