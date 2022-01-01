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Второй чешский магазин Primark 14 сентября откроется в Брно

Второй чешский магазин Primark 14 сентября откроется в Брно

Партнер рубрики:
Kochy
31 августа
14:21
598
​Сеть модной одежды Primark откроет второй магазин в Чехии. Он начнет свою работу в торговом центре Olympia в Брно с 14 сентября. Новый филиал был создан через год после того, как компания открыла свой первый магазин в Праге на Вацлавской площади.

Второй чешский магазин Primark 14 сентября откроется в Брно

Филиал в Брно предложит покупателям не только одежду, но и косметику, аксессуары и предметы домашнего обихода.

«Приветствие клиентов в Праге было отличным, и мы видим, что они влюбились в Primark и нашу продукцию. Мы с нетерпением ждем встречи с клиентами из Моравии и расширения нашей команды Primark», — сказал Мацей Подвойски, директор по продажам Primark в Центральной и Восточной Европе.

Открытие нового магазина хвалят и в Брно. «Мы рады, что такой популярный и важный международный ритейлер выбрал Брно и особенно наш торговый центр в качестве места для своего второго магазина в Чешской Республике», - сказал Ян Пазур, менеджер торгового центра Olympia Brno.

В новом магазине будет создано 190 рабочих мест, набор на некоторые позиции еще продолжается.

Магазин в Брно является 406-м филиалом Primark в мире. Его открытие является частью расширения ирландской компании в Центральной и Восточной Европе.

«Primark также собирается открыть новые магазины в Румынии и Словакии, а также планирует открыть новые магазины в Польше», — говорится в сообщении компании.

Primark — международная сеть магазинов модной одежды, которая позиционирует себя как продавец очень доступных товаров. Компания работает в 14 странах Европы и США и насчитывает более 70 000 сотрудников.

Источник: novinky.cz



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