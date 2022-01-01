В Чехии не хватает около 20 000 ИТ-специалистов

В Чешской Республике не хватает около 20 000 специалистов по информационным технологиям. По сравнению с прошлым годом спрос на программистов, разработчиков и представителей других профессий в сфере ИТ увеличился примерно на 40%.

Это следует из информации отдельных компаний.

По словам руководителя проекта Mailkit Мартины Ваничковой, количество вакансий в сфере ИТ с каждым годом значительно растет. «Это оказывает большое давление на цифровизацию компаний и госуправления, не хватает специалистов. Конечно, это касается не только IT-технологий, а практически всех областей знаний и профильных направлений работы», — сказала она.

По словам Михала Мачата, директора подразделения медицинских решений компании OR-CZ, проблема нехватки качественных ИТ-специалистов существует уже несколько лет. Однако в этом году спрос на ИТ-специалистов увеличился примерно на 40%. «Для OR-CZ ситуация еще сложнее. Нам нужны специалисты, владеющие определенной областью в ИТ, в том числе спецификой в ​​сфере здравоохранения. Требования к качеству, кибербезопасности или знанию законодательства повышают спрос на сертифицированных специалистов, которых на рынке будет востребовано примерно в три раза больше. Нет компании, которой не нужны хорошие айтишники», — добавил он.

Нехватка специалистов значительно обострилась во время эпидемии ковида, когда со стороны традиционных компаний даже за пределами сегмента электронной коммерции возник аномально повышенный спрос на оцифровку или возможность предлагать свои услуги онлайн. По словам директора по персоналу Astratex Мартина Свободы, эта тенденция будет все более и более выраженной, поскольку компании будут стремиться сэкономить за счет автоматизации и оцифровки. «Существует также проблема с более низкими должностями, например, кладовщиками, где также необходима определенная степень оцифровки. Здесь нам удалось заполнить вакансии, а с помощью перевода приложения компании на украинский язык мы еще и сняли языковой барьер», — добавил он.

По словам Люси Богачековой, менеджера по персоналу Creative Dock, многонациональная компания Creative Dock ищет и набирает ИТ-таланты по всему миру. «Мы наняли новых коллег из Нигерии или Турции. Интернациональный состав команды оказывает положительное влияние. Например, мы стараемся предлагать не только IT-специальности, но и другие должности украинцам, которым пришлось покинуть родину. Даже на рынке Германии мы видим, что ситуация похожа на ситуацию в Чехии. Даже в Германии они сталкиваются с очень низким уровнем безработицы и нехваткой ИТ-специалистов», — добавила она.

По данным Platy.cz, работники ИТ зарабатывают больше всего из всех отраслей. Средняя общая заработная плата, включая бонусы и вознаграждения, составляет около 63 240 крон, что почти на 13 000 крон больше, чем в области финансов. Средняя заработная плата в Чехии в 1-м квартале этого года составила 37 929 крон до вычета налогов.

Источник: novinky.cz

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