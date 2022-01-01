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Торговая палата Чехии: из-за дорогих энергозатрат к концу года 18 процентов компаний будут увольнять сотрудников

Торговая палата Чехии: из-за дорогих энергозатрат к концу года 18 процентов компаний будут увольнять сотрудников

Партнер рубрики:
Kochy
01 сентября
13:19
1106
​Нынешний экономический кризис хуже пандемии, полагает глава Торгово-промышленной палаты Чехии Владимир Длоуги. Дорогая энергия пагубно сказывается на компаниях, и, по его словам, нельзя исключать социальные волнения. Он видит решение в ограничении цен, особенно на газ. Он предпочел бы общеевропейское решение национальному.

Торговая палата Чехии: из-за дорогих энергозатрат к концу года 18 процентов компаний будут увольнять сотрудников

Согласно текущему опросу Торгово-промышленной палаты, 18% компаний уволят работников к концу года, в основном из-за высоких цен на энергоносители.

Что касается крупных предприятий с более чем 500 сотрудниками, до 27% компаний планируют сокращать персонал. В основном это коснется компаний строительной и обрабатывающей промышленности.

По данным Торговой палаты, дорогое электричество и газ оказывают наибольшее влияние на энергоемкие отрасли, такие как пекарни, стекольные или плавильные заводы.

Длоуги также отметил, что впервые за несколько месяцев произошел значительный поворот, когда компании планируют уволить больше людей, чем хотят нанять. Только 10% компаний ожидают увеличения количества сотрудников во втором полугодии по сравнению с первым полугодием.

«Мы живем во время глубокого экономического и особенно энергетического кризиса, необходимо принимать нестандартные решения», — сказал Длоуги.

Он указал, что компании борются с тем, что вновь заключенные энергоконтракты выходят за рамки их финансовых возможностей, некоторые предприниматели вообще не смогут обеспечить электроэнергию и газ, поскольку некоторые поставщики перестали принимать новых клиентов.

Правительство, оппозиция и профсоюзы теперь должны объединиться и обеспечить эффективное решение кризиса, сказал Длоуги. Если Энергетический совет ЕС не сможет прийти к соглашению о потолке цен 9 сентября, Чехия должна подготовить национальные меры.

В связи с российско-украинским конфликтом Еврокомиссия в конце марта представила временную кризисную схему, позволяющую государствам-членам немедленно поддержать компании в результате дорогих энергоресурсов и антироссийских санкций.

Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) заявил сегодня, что пришло время для помощи. 

«Бизнесмены очень разозлились бы на меня, если бы я сказал, что не хочу компенсации, если ее дает правительство. Конечно, я поддерживаю это. Но кризис уже настолько глубок, что, я думаю, никакие деньги не смогут его полностью компенсировать. Это действительно может оказать сильное влияние на экономику и, как следствие, большой риск инфляции", - сказал Длоуги.

Кроме того, больше компаний будут нуждаться в компенсации, чем из-за последствий пандемии коронавируса. Поэтому необходимо использовать другие инструменты, такие как регулирование цен, добавил он.

Источник: novinky.cz



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