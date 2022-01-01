Россия угрожает странам ЕС прекратить поставки нефти и газа

Россия не исключает дальнейшего прекращения поставок газа по подводному газопроводу «Северный поток-1» в Европу. Вице-премьер правительства России Александр Новак назвал введение странами G7 ограничения цен на российские нефть и нефтепродукты «полным абсурдом», дестабилизирующим всю отрасль. По его словам, Россия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, поддерживающие установление максимального лимита цен на нефть и газ.

Российский газовый гигант «Газпром» объявил о приостановке поставок газа по этому газопроводу на три дня, до утра субботы. Актуальные данные на сайте Nord Stream AG, эксплуатирующей газопровод, также подтверждают временное возобновление поставок.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, могут потребоваться дальнейшие ремонтные работы, поскольку технических резервов нет. Ранее Песков заявлял, что «Газпром» в состоянии выполнить свои обязательства, но что Европа поставила на пути компании «юридические и технические препятствия» из-за санкций, связанных с войной на Украине. Он также рассказал о кризисном сценарии. Евросоюз считает претензии Кремля предлогом.

В июне Москва сократила поставки по газопроводу «Северный поток — 1» в Германию до 40% мощности, а в июле — до 20%. Россия сослалась на проблемы с техническим обслуживанием и штрафы, которые, по ее словам, препятствуют возврату и установке газовой турбины. Сокращение потока по газопроводу затруднило получение достаточного количества газа для всей Европы на зиму.

«Северный поток-1» — основной маршрут транспортировки российского природного газа в Европейский Союз. К нему подведены газопроводы из Германии в другие страны, в том числе в Чехию.

«Газпром» заявил, что последнюю оставшуюся турбину на компрессорной станции необходимо обслуживать каждые 1000 часов работы. Поэтому следующее прекращение поставок может произойти в середине октября, сообщает агентство DPA.

Министры финансов и руководители центральных банков из группы развитых стран G7 договорились в пятницу ввести ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты. Механизм ценообразования еще не определен, сообщают зарубежные информационные агентства.

Мера вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля следующего года для нефтепродуктов.

Это те самые даты, когда в рамках шестого пакета санкций ЕС против России начнет действовать частичное эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС.

Еще в июне страны G7 заявили, что рассмотрят вопрос об ограничении цен на российскую нефть как еще один метод давления на Россию за ее агрессию против Украины.

В то же время Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что эта мера также поможет снизить мировые цены на энергоносители.

В этом году Россия может увеличить доходы от продажи нефти до 337,5 млрд долларов (около 8,3 трлн крон), что на 38% больше, чем в прошлом году. Это следует из документа Минэкономики России, который имеется в распоряжении Reuters.

Вице-премьер Новак также заявил, что российские компании готовы к декабрьскому эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти и могут сохранить добычу на нынешнем уровне.

По прогнозу вице-премьера, к концу года добыча может составить 520-525 млн тонн. В прошлом году Россия добыла 524 миллиона тонн нефти.

В прошлом году в Чешскую Республику было импортировано 6,8 млн тонн сырой нефти, что на 10,8% больше, чем в прошлом году. Половина его была импортирована из России, по статистике Минпромторга. Вторым по величине импортером был Казахстан.

Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что Европейский Союз также должен ограничить цены на газ, транспортируемый по трубопроводу из России, чтобы смягчить последствия манипулирования рынком со стороны президента России Владимира Путина.

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на ее слова, заявив, что в этом случае Москва прекратит поставки газа в Союз.

Источник: novinky.cz