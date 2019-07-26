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«Газпром»: «Северный поток-1» не будет работать, у него есть дефекты

«Газпром»: «Северный поток-1» не будет работать, у него есть дефекты

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Kochy
02 сентября
20:17
72
Техническое обслуживание единственной исправной турбины газопровода «Северный поток-1» выявило дефекты. Пока их не уберут, газопровод не будет работать. Об этом заявила в пятницу российская газовая компания «Газпром». В компании не уточнили, когда могут возобновиться поставки газа.

«Газпром»: «Северный поток-1» не будет работать, у него есть дефекты

С июля «Газпром» сократил объем поставок по газопроводу «Северный поток — 1» на пятую часть его пропускной способности. В среду он полностью прекратил поставки из-за ремонтных работ. По первоначальной информации, отключение должно было закончиться утром в субботу.

Но в пятницу «Газпром» заявил, что техническое обслуживание, проведенное совместно с представителями немецкой фирмы Siemens Energy, выявило утечку масла на компрессорной станции «Портовая», что делает невозможным обеспечение безопасной эксплуатации. Он добавил, что направил письмо главе Siemens Energy об обнаруженных дефектах и ​​необходимости их устранения.

«Северный поток-1» транспортирует газ из России в Германию по дну Балтийского моря и является основным маршрутом поставок российского газа в Европейский Союз. К нему также подключены газопроводы из Германии в Чехию.

Неуверенность в поставках из России вызывает опасения по поводу нехватки газа в Европе в зимние месяцы. Это привело к значительному росту европейских цен на газ и электроэнергию. Евросоюз сейчас рассматривает различные меры в попытке ограничить рост цен на энергоносители, что негативно сказывается на экономике ЕС.

Заявление о том, что поставки пока не возобновятся, прозвучало вскоре после того, как президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что на импорт трубопроводного газа из России может быть введено ограничение цен.

В ответ бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что в этом случае Москва прекратит поставки газа в Союз. «Российского газа в Европе просто не будет», — написал он в социальной сети Telegram.

Источник: novinky.cz



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